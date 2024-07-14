Mertens'den Batshuayi ve Immobile itirafı! 'Benim alamayacağım bir karar'

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, yeni transferlerden Michy Batshuayi ile Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Dries Mertens, gündem olacak açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'nde Mehmet Özcan'ın sorularını cevaplayam Mertens, yeni takım arkadaşı Michy Batshuayi'yi değerlendirdi.

'Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? sorusunu cevaplayan 37 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Hayır. Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar. Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor." ifadelerini kullandı.

MERTENS'DEN IMMOBILE YORUMU

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile'yi de yorumlayan Mertens, "Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır." dedi.