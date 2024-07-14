Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk isyan etti: Hak etmiyoruz!

Transfer olmadığı için negatif seslerin yükseldiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Son iki senenin şampiyonuyuz ve en güçlü biziz. Kimsenin aklı karışmasın” dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Transferde sessiz kalınması üzerine tepkilerin yükselmesine dikkati çeken tecrübeli teknik adam, “Tansiyonun biraz düşmesi lazım. Bu kadar fedakârlığın yapıldığı yerde bunu hak ettiğimizi hiç düşünmüyorum. Emin olduğumuz oyuncunun alınmasını istiyorum. İstediğimiz oyuncular arasında görüşmeler sürüyor. En doğru şekilde oyuncular getirmek gerekiyor” sözlerini kullandı.

SABIRLI OLMAK GEREK

Transfere en az ihtiyaç duyan takım olduklarını belirten Buruk, “Daha temmuz başındayız. Sakin ve sabırlı olmak gerekiyor. İhtiyacımız olan mevkileri söyledik. Batshuayi gibi çok önemli bir transfer yaptık. Camia birleştiğinde Galatasaray’ın önünde kimse duramıyor. Kimsenin aklı karışmasın. Biz güçlüyüz, kendimize güveniyoruz, kadromuza güveniyoruz. Başkan bize ‘hemen alın ve bir an önce bu işi bitirin’ diyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İCARDİ KİLO VERDİ

Taraftarın sevgilisi Mauro İcardi’nin kampta moralinin düzeldiğini söyleyen Okan Buruk, “Kampta taraftarın İcardi’ye inanılmaz ilgisi vardı. Kilo verip geldi. Sakatlıklarını atlatıp başladı. Her gün daha iyi, daha moralli ve daha istekli. Galatasaray taraftarına çok değer veriyor. Galatasaray için yapmayacağı şey yok” dedi.

EFE AKMAN İLE 2028'E

Galatasaray, akademi futbolcularından 18 yaşındaki Efe Akman ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Ayhan Akman’ın oğlu olan ve geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda birer maçta süre alan genç isimle 2027-28 sezonu sonuna kadar anlaşma yapıldı.

AKLI YİNE İNGİLTERE’DE

G.Saray’ın sönük yıldızı Wilfred Zaha’nın aklı Premier Lig’de. Ada basınına göre, Zaha daha önce şartlarda anlaşma sağlayamadığı West Ham’a yeni bir görüşme önerisinde bulundu. Premier Lig temsilcisi fazla bonservis bedeli ödemek istemiyor. Aslan 31 yaşındaki oyuncu için 10 milyon avro talep ediyor. Bu rakamın sıkı bir pazarlıkla en fazla 9 milyon avroya düşeceği ifade ediliyor.