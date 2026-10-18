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Messi'nin adı And Dağları'nda! Yeni keşfe damga vurdu

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Messi'nin adı And Dağları'nda! Yeni keşfe damga vurdu
Başlık ResmiMessi'nin adı And Dağları'nda! Yeni keşfe damga vurdu

Inter Miami'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin adı, Peru'daki And Dağları'nda keşfedilen yeni bir bitki türüne verildi. “Salvia messii” adı verilen bitkinin çiçeklerinin Arjantin Milli Takımı'nın forma renklerini taşıması dikkat çekti.

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Inter Miami forması giyen Lionel Messi, futbol sahalarındaki başarılarının yanı sıra bilim dünyasında da adını yaşatacak. Peru'nun And Dağları'nda keşfedilen yeni bir bitki türüne, Arjantinli yıldızın onuruna “Salvia messii” adı verildi. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bitkinin çiçeklerinin renkleri de Arjantin Milli Takımı'nın formasını andırıyor.

Messinin adı And Dağlarında! Yeni keşfe damga vurdu
Başlık ResmiMessinin adı And Dağlarında! Yeni keşfe damga vurdu


ARJANTİN FORMASININ RENKLERİNDEN İLHAM ALINDI

Peru'nun orta ve güney kesimlerindeki And Dağları'na özgü yeni bitki türünün keşfine ilişkin akademik çalışma yayımlandı. Araştırmacılar, açık mavi ve beyaz çiçeklere sahip bitkiye, Lionel Messi'nin adını verdi.

Adlandırmada uluslararası botanik kurallarına uygun Latince kullanım esas alınırken futbolcunun soyadına aidiyet belirten “i” harfi eklendi. Böylece tür, “Messi'nin bitkisi” anlamına gelen Salvia messii adıyla bilimsel literatüre girdi.

Messi'nin adı And Dağları'nda! Yeni keşfe damga vurdu
Başlık ResmiMessi'nin adı And Dağları'nda! Yeni keşfe damga vurdu

BOYU 1,5 METREYE KADAR ULAŞIYOR

Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait olan Salvia messii, yaklaşık 1,5 metreye kadar büyüyebiliyor. Deniz seviyesinden 2 bin ila 2 bin 400 metre yükseklikte yetişen bitki, kayalık ve kurak yamaçlar gibi zorlu dağ koşullarına uyum sağlayabiliyor.

Bu familyadaki bazı bitkiler antioksidan, iltihap giderici ve antiseptik özellikleriyle biliniyor. Ancak yeni keşfedilen türün iklim değişikliği ve orman yangınlarının etkisiyle nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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