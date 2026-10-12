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Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim

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Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim
Başlık ResmiNe Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim

Lionel Messi'nin geleceğin yıldız adayları listesi açıklandı, Türkiye'den seçilen isim şaşırttı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yer almadığı 10 kişilik listede, milli futbolcu Can Uzun'un bulunması dikkat çekti.

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Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin bir spor markası için hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesi açıklandı. Erkek ve kadın futbolundan 10 genç yeteneğin yer aldığı seçkide, Türk bir isim de kendisine yer buldu.

NE KENAN NE DE ARDA...

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın bulunmadığı listede, Türkiye'yi temsil eden isim Can Uzun oldu. A Milli Takım'da da görev yapan genç futbolcunun listeye girmesi dikkat çekerken, Messi'nin seçkisinde farklı ülkelerden ve kulüplerden genç oyuncular bir araya geldi.

Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim
Başlık ResmiNe Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim

Messi, serinin önceki bölümlerinde Türk futbolunun genç yeteneklerinden Kenan Yıldız'ı listesine dahil etmişti. Can Uzun'un da bu projede yer alması, Türk futbolcuların uluslararası alandaki genç yetenekler arasında öne çıktığını gösteren gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

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MESSİ'NİN LİSTESİNDE HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 10 futbolcu şöyle sıralandı:

  • Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt
  • Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors
  • Gilberto Mora – Meksika / Tijuana
  • Max Dowman – İngiltere / Arsenal
  • Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace
  • Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907
  • Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar
  • Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı
  • Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı
  • Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı
Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim
Başlık ResmiNe Arda Güler ne Kenan Yıldız! İşte Messi'nin listesindeki sürpriz isim

CAN UZUN'UN İDOLÜ MESSI

Can Uzun, daha önce verdiği röportajlarda Lionel Messi'ye duyduğu hayranlığı dile getirmişti. Genç futbolcu, "Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm" ifadelerini kullanmıştı.

Çocukluk yıllarından bu yana örnek aldığı futbolcunun gelecek vadeden isimler arasında kendisini de göstermesi, Can Uzun için ayrı bir anlam taşıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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