Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ve maaşı ortaya çıktı! Kazandığı para dudak uçuklattı

MLS ekiplerinden İnter Miami forması giyen Messi'nin sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. Arjantinli futbolcunun kazandığı para ise dudak uçuklattı.

Dünya futbol tarihinin en büyük futbolcusu olarak gösterilen Messi, Barcelona ve PSG formasıyla geçirdiği görkemli yılların ardından Amerika'nın Inter Miami takımının yolunu tuttu.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

Mas'ın yaptığı açıklamaya göre Lionel Messi, Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında para kazanıyor.

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesinde futbol sonrasıyla ilgili de bir madde bulunuyor.

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Buna göre Messi'nin mukavelesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.