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Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan&#039;ı ziyaret etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli eski futbolcu Mesut Özil, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaşan Özil "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Kendileriyle bir araya gelmekten büyük onur duydum. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri içinkendilerine teşekkür ederim" dedi.

Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret etti - 1. Resim

Mesut Özil "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya ve değerli abim Mutlu Özil ile birlikte, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı ziyaret ettik. Kendileriyle sporun ve millî değerlerimizin, ülkemizin uluslararası alandaki duruşuna olumlu katkıları üzerine konuşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret etti - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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