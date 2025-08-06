Mesut Özil, Bahçeli ile Bakan Fidan'ı ziyaret etti

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaşan Özil "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Kendileriyle bir araya gelmekten büyük onur duydum. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri içinkendilerine teşekkür ederim" dedi.

Mesut Özil "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sayın Zafer Sırakaya ve değerli abim Mutlu Özil ile birlikte, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan’ı ziyaret ettik. Kendileriyle sporun ve millî değerlerimizin, ülkemizin uluslararası alandaki duruşuna olumlu katkıları üzerine konuşma fırsatı bulduk. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.