Mete Gazoz, son 16 turuna yükseldi | 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefleyen milli okçu Mete Gazoz, Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang'i yenerek son 16 turuna çıktı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.
METE GAZOZ'UN SON 16 TURUNA KALDIĞI ANLAR
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor