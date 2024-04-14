Milan'dan deplasmanda kritik geri dönüş! Sassuolo ile puanlar paylaşıldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Serie A'da Milan, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.
Serie A'da Milan ile Sassuolo berabere kaldı.
Milan'ın gollerini Rafael Leao, Luka Jovic ve Noah Okafor atarken, ev sahibi ekibin golleri Andrea Pinamonti ve Armand Lauriente'den (2) geldi.
MİLAN, LİG'DE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Ligde ikinci sıradaki Milan puanını 69'a, küme düşmeme mücadelesi veren Sassuolo 26'ya çıkardı.
Günün diğer maçında ise Napoli sahasında Frosinone ile 2-2 berabere kaldı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi