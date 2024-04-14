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Milan'dan deplasmanda kritik geri dönüş! Sassuolo ile puanlar paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milan&#039;dan deplasmanda kritik geri dönüş! Sassuolo ile puanlar paylaşıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie A'da Milan, 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı.

Serie A'da Milan ile Sassuolo berabere kaldı.

Milan'ın gollerini Rafael Leao, Luka Jovic ve Noah Okafor atarken, ev sahibi ekibin golleri Andrea Pinamonti ve Armand Lauriente'den (2) geldi.

MİLAN, LİG'DE İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde ikinci sıradaki Milan puanını 69'a, küme düşmeme mücadelesi veren Sassuolo 26'ya çıkardı.

Günün diğer maçında ise Napoli sahasında Frosinone ile 2-2 berabere kaldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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