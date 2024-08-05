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Milli atlet Ersu Şaşma Paris Olimpiyat Oyunları'nda 5. oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli atlet Ersu Şaşma Paris Olimpiyat Oyunları&#039;nda 5. oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 5,95'i geçemeyerek 5. oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

EN İYİ 12 ATLET ARASINA ADINI YAZDIRMIŞTI

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

ERSU ŞAŞMA PARİS'TE 5. OLDU

Milli atlet Ersu Şaşma, Paris Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada 5,95'i geçemeyerek 5. oldu.
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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