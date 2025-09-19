Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli sporcu Ahmet Yılmaz, Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda 77 kiloda mindere çıkan milli sporcu Ahmet Yılmaz, Katarlı Saoud Berak Almefoaey'i 10-0 teknik üstünlükle Bulgar Stoyan Kubatov'u da 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

REPESAJ HAKKI KAZANDI

Çeyrek finalde Ermeni sporcu Malkhas Amoyan'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Ahmet Yılmaz, repesajda Amerikalı Kamal Ameer Bey'i 4-2 mağlup ederek bronz madalya mücadelesine çıktı.

BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Bronz madalya mücadelesinde İranlı Alireza Morad Abdevali'yi 6-3 yenen milli güreşçi, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

