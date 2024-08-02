Milli judocu İbrahim Tataroğlu dünya 1 numarasına yenildi, Paris'e veda etti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim'e ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.