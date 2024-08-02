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Milli judocu İbrahim Tataroğlu dünya 1 numarasına yenildi, Paris'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim'e ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kilo ilk turunda Slovenyalı rakibi Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükselmişti.

Tataroğlu, +100 kiloda son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim ile karşı karşıya geldi.

Milli judocumuz, Minjong Kim'e yenilerek Paris'e son 16 turunda veda etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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