Milli judocu İbrahim Tataroğlu dünya 1 numarasına yenildi, Paris'e veda etti
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kiloda son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim'e ippon ile yenilerek oyunlara veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu İbrahim Tataroğlu, +100 kilo ilk turunda Slovenyalı rakibi Enej Marinic'i ippon ile yenerek son 16 turuna yükselmişti.
Tataroğlu, +100 kiloda son 16 turunda Güney Koreli Minjong Kim ile karşı karşıya geldi.
Milli judocumuz, Minjong Kim'e yenilerek Paris'e son 16 turunda veda etti.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı