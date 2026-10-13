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Milliler, Dünya Kupası'na elemelerde veda etti

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Milliler, Dünya Kupası'na elemelerde veda etti
Başlık ResmiMilliler, Dünya Kupası'na elemelerde veda etti

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur ilk maçında Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, rövanşta rakibine 2-0 yenilerek elendi.

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İstanbul'daki ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, elendi. Slovenya ise play-off ikinci turuna yükseldi.

Slovenya'nın Domzale kentindeki Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 83. dakikada Maja Sternad ile 90+3. dakikada Mirjam Kastelec kaydetti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Elif Keskin, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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