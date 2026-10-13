Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: Verdiği sözü hatırlattı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçı öncesi A Milli Takım iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. A Milli Takım teknik direktörlüğüyle anılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Turan, Shakhtar Donetsk'e verdiği sözleri hatırlatarak kontratı boyunca takımda kalmaya devam edeceğini ve Türkiye'yi bu şekilde temsil etmeyi sürdüreceğini söyledi.

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Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası A Milli Takım hocalığı için ismi geçen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşılaşacakları maç öncesinde konuştu.

"BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR AMA..."

İsminin A Milli Takım'la anılmasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Arda Turan, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli Takım'ın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru ve yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Uzun bir zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum. Ülkemi ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi... Ama aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollar da olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdikleri sevgi için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşımda kendimi daha fazla geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim." sözleriyle gelişimini kulüp takımlarında sürdürmek istediğini belirtti.

Arda Turan

"BURADAKİ İNSANLARA KONTRATIM BOYUNCA VERDİĞİM BİR SÖZ VAR"

Shakhtar Donetsk'te hedeflerinin devam ettiğini ve verdiği sözü tutmak istediğini söyleyen Turan, "Öteki tarafa gelirsek de; buradaki insanlara olan kontratım boyunca verdiğim bir söz var, hayallerini paylaştığım çocuklar var, her şeyini veren kulüp başkanımız, CEO'su ve yönetimimiz var. Oyuncularımıza lig maçından önce şunları söylemiştim: AEK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz eğer bunları kazanmak istiyorsak buna ihtiyacımız varken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip o yüzden oyuncularımın önüne koyarsam onların yaşadığı bu heyecana ve umuda haksızlık edeceğimi düşünüyorum. O yüzden durumun net anlaşılması açısından bunu söylüyorum. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir." ifadelerini kullandı.

Arda Turan

"SHAKHTAR'A SONSUZ SADAKATLA BAĞLIYIM"

Son olarak Ukrayna ekibine kontrat süresince büyük bir bağlılıkla hizmet etmeyi sürdüreceğini kaydeden gen teknik adam, "Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle alakalı da böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği, duyabileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden kontratım süresince Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatla bağlıyım. Konu umarım net bir şekilde anlaşılmıştır." şeklinde konuştu.

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