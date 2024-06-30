Mou cazibesi! Samardzic yarışında ibre hoca farkıyla Fenerbahçe’den yana

İtalyan devleri İnter, Juventus, Napoli’nin peşinden koştuğu Lazar Samardzic’in Jose Mourinho hayranlığı dengeleri bozdu. Sırp yıldız kararını verdi, iş Udinese’ye kaldı.

Jose Mourinho’nun ısrarla istediği oyunculardan olan Sırp orta saha Lazar Samardzic adım adım Fenerbahçe’ye yaklaşıyor. Udinese’nin 25 milyon avroluk bonservis talebi sebebiyle Lazio’nun geri adım attığı 22 yaşındaki orta saha için İnter, Juventus ve Napoli de devrede. Ancak Samardzic kariyerini, hayran olduğu Jose Mourinho’yla sürdürmek istediği için transfere en yakın taraf Fenerbahçe. Sarı lacivertliler, bonuslar dahil 20 milyon avro teklif ettikleri Udinese’yi imzaya ikna edebilirse transfer bitecek. Buradaki kritik nokta beklentinin altında olsa da en iyi teklifin Fenerbahçe’den gelmesi.



TADİC'TEN DEV HİZMET



Samardzic, Mourinho’nun kendisini bizzat arayıp davet etmesiyle tercihini Fenerbahçe’den yana kullanırken, Sırp efsanesi Dusan Tadic de bu süreçte etkili oldu. Genç yıldız, Tadic’in kendisine Fenerbahçe hakkında verdiği bilgilerle kararını netleştirdi. Bu arada Tadic, Fenerbahçe’nin sol açık adayı Sırp yıldız Filip Kostic’i de ikna etmek için mesai harcıyor. Orta saha adayları arasında Juventus’tan McKennie, ManU’dan McTominay, Tottenham’dan Hojbjerg, Leicester’den Ndidi olan F.Bahçe’nin Leverkusen’in İranlı golcüsü Serdar Azmoun için de temasta olduğu belirtiliyor.

MOURİNHO PETROL BULDU

Fenerbahçe, Topuk Yaylası kampını galibiyetle noktaladı. Sarı lacivertliler hazırlıkların ilk etabının son gününde teknik direktörlüğünü Mehmet Topal’ın yaptığı Rumen ekibi Petrolul Ploieşti’yle karşılaştı. 35’te Bratu’nun golüyle mağlup duruma düşen Fenerbahçe, 41’de Dzeko’nun 54’te Zajc’ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mourinho, Türkiye kariyerine galibiyetle merhaba dedi.

DZEKO VEDA EDİYOR



Edin Dzeko’nun Türkiye macerası bitmek üzere. Fenerbahçe’deki lider pozisyonunu kaybeden Boşnak yıldız, Arap takımlarından da çok sayıda teklif almasına rağmen rotasını Hırvatistan’a çevirdi. Dzeko, sportif direktörlüğünü Nikola Kalinic’in, teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso’nun yaptığı Hajduk Split’le iki senelik anlaşma sağladı.





KAPILAR KAPALI



Fenerbahçe’nin altı günlük Topuk Yaylası kampı sarı lacivertli taraftarlar açısından pek de parlak geçmedi. Sadece iki gün takımı görme fırsatı bulan taraftarlar, yönetimin isteğiyle yaylaya çıkış yolunu kapatan güvenlik güçleriyle sert tartışmalar yaşadı. Çevre şehirlerden gelen ancak yaylaya dahi çıkamayan yüzlerce taraftar, yasaklara isyan etti.