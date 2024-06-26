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38’lik Dzeko’ya teklif! Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Boşnak forvet yol ayrımında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
38’lik Dzeko’ya teklif! Fenerbahçe ile sözleşmesi süren Boşnak forvet yol ayrımında
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Edin Dzeko, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlüğe Gattuso’yu getiren ve sportif direktörü Nikola Kalinic olan Hajdut Split, Edin Dzeko’yu gündemine aldı.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Yeni sezon startını erken veren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor. Jose Mourinho eldeki isimleri görüp ona göre detaylı transfer raporu vermeye hazırlanırken yeni sezonda yedek forvet durumuna düşmesi beklenen Edin Dzeko’ya teklif var. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’ya göre, teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso’yu getiren ve sportif direktörü de Nikola Kalinic olan Hajduk Split, 38 yaşındaki Boşnak forveti istiyor.

İKİ SENELİK ÖNERİ

Sarı lacivertli kulüple 2025’e kadar mukavelesi bulunan Dzeko’ya iki yılık sözleşme öneriliyor. Hırvatistan ekibi, tecrübeli golcü konusunda kararlı görünürken nihai kararı Fenerbahçe’nin yeni hocası Jose Mourinho’nun vereceği belirtiliyor. Portekizli teknik adam geçen sezonun maçlarını izleyip kadroyu gördükten sonra yönetime birinci forvetinin Edin Dzeko olmayacağının mesajını vermişti. Ki Michy Batshuayi’nin de takımdan ayrıldığını hatırlatalım. 

'ÇOCUKLAR SIKI ÇALIŞIYOR'

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. İdman taraftara da açıktı. Jose Mourinho, savunma ve hücum organizasyonları üzerinde durdu. Mou, antrenman sonrası da sosyal medya hesabından “Çocuklar sıkı çalışıyor” paylaşımı yaptı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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