Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’nu isteyen Dortmund’a net mesaj: 30’u getirin alın!

Sarı lacivertli yönetim, Arsenal’in de yakından takip ettiği yıldız oyuncusu için 30 milyon avronun altındaki bir rakama masaya oturmayacağını bildirdi. Dortmund’un hocası Nuri Şahin ise Ferdi’de çok ısrarcı...

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kanarya’da son iki sezona damga vuran oyuncu hiç kuşkusuz Ferdi Kadıoğlu. Her geçen gün üzerine koyarak giden ve şu anda EURO 2024’te A Millî Takım formasını giyen genç sağ bekin adı uzun süredir Borussia Dortmund ile anılıyordu. Nuri Şahin’in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından bu iddia daha da güçlendi. Hatta Şahin’in yönetimden ısrarla Ferdi Kadıoğlu’nu istediği iddiaları yazıldı çizildi. Ferdi ile ilginenen sadece Dortmund değil. B. Leverkusen’in yanı sıra Arsenal de sarı lacivertli ismi yakından takip ediyor ve Avrupa Şampiyonası’nın sona ermesini bekliyor.

YENİ BİR REKOR DAHA...

Takımın başına Jose Mourinho’yu getiren Kanarya’da yönetimin Ferdi konusunda tavrı ise çok net. ‘Tok satıcı’ rolüne bürünen Ali Koç ve ekibi, Kadıoğlu için taliplerine “30 milyon avro altında bir rakama masaya oturamayız” mesajını veriyor. 2026’ya kadar mukavelesi bulunan Ferdi Kadıoğlu da bu sezon için kendini Avrupa’ya hazırlamış durumda. B. Dortmund’un Nuri Şahin’in ısrarcı tavrı sebebiyle 25 milyon avroyu gözden çıkardığı Ferdi konusunda teklifi revize ederek yeniden kapıyı çalması gündemde. Ki bu kararlı tutum rekor bir transferi daha beraberinde getirecek gibi.

BÜYÜK BULUŞMA

Ve Fenerbahçe yeni sezon öncesi taraftarla ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Topuk Yaylası’na giden ve kampa giren sarı lacivertlilerin akşamki çalışması taraftara açıktı. Teknik direktör Jose Mourinho sarı lacivertlilerin başında ilk kez taraftarın huzuruna çıktı. İdmana ilgi çok büyüktü.

KIRAN KIRANA

Mourinho ile yapılan ilk antrenmanda oyuncular oldukça hırslıydı. Çalışmada kora kor mücadeleler yaşanırken, Fred ile Oosterwolde hafif sakatlık yaşadı.

DİKKAT ÇEKEN DOSYA

Teknik direktör Jose Mourinho oyuncuların bilgilerinin bulunduğu dosyayı antrenman boyunca elinde gezdirdi. Dosyada futbolcuların fotoğraf ve mevkilerinin olduğu öğrenildi.

BU TESİSLER ROMA’DA YOK

Teknik direktör Jose Mourinho Topuk Yaylası Tesisleri ve Can Bartu Tesisleri’ne hayran kaldı. Portekizli teknik adam özellikle Can Bartu Tesisleri için, “Roma’nın tesislerinden daha iyi” sözlerini kullandı.

ABA ALTINDAN SOPA!

Mou oyuncularına ilk günden, “İdmana geç kalan oyuncuyu çalışmaya almam. Otobüsü kaçıranı da affetmem” diyerek takıma şimdiden aba altından sopa gösterdi.

YENİ FORMA 3 BİN TL

PUMA’nın hazırladığı Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları satışa sunuldu. Forma tanıtımı “Bir DNA Meselesi: Fenerbahçe’nin görkemli mazisine saygı duruşu” sloganı ile animasyon filmiyle yapıldı. 3 ayrı modelden (iç saha, deplasman ve üçüncü) oluşan formalar 2 bin 999 TL’den satışta.

MERT HAKAN GÜLDÜRDÜ: SEN TÜRK HAKEM MİSİN?

Antrenmanda çift kale maçta Mert Hakan-Fred paslaşmasında, Fred topu ağlara gönderdi. İkili gol sevinci yaşarken, Mourinho’nun yardımcısı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Bunun üzerine Mert Hakan’ın, İngilizce “Sen Türk hakem misin, neresi ofsayt” ifadesini kullanması sonrası gülüşmeler yaşandı.