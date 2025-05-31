MOU'nun son maçı mı? Fenerbahçe'de birçok isim bugün vedaya hazırlanıyor

Sezona Kadıköy’deki Konya maçıyla nokta koyacak sarı lacivertlilerde, sözleşmesi bitenler, takımdan gidecekler son defa sahne alacak. Bu, Mourinho’nun da son maçı olabilir.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Koca bir sezonu daha eli boş kapatan Fenerbahçe, bugün kapanışı yapacağı Konya maçıyla birçok oyuncusuna veda edecek. Sarı lacivertlilerde sözleşmeleri sona erecek Maximin, (dün veda mesajı yayınlayan) Dzeko, Osayi ile yollar ayrılacak. Kiralık oyuncular Skriniar ile Kostic’in de kalması pek mümkün görünmüyor.

Tadic için bir umut var. Livakovic, Djiku, Diego Carlos, Becao, Szymanski, Amrabat, Burak, Cenk ve En Nesyri’nin de son maçı gibi. Ancak sarı lacivertlilerde durumu en çok merak edilen isim teknik direktör Jose Mourinho. Yönetim Portekizliyle yolları ayırmaya yakın olsa da tazminat sıkıntı.

TAZMİNAT KARARSIZLIĞI

Ayrılmak gibi bir düşüncesi olmayan Jose Mourinho ise gelen teklifleri değerlendirse de Fenerbahçe’nin kasasını boşaltmadan gitmeye niyetli değil. Ancak bu durum takım içinde de büyük sıkıntıya sebep oluyor. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Cenk Tosun başta olmak üzere hocanın görevde kalması hâlinde, ayrılmakta kararlı.

Mourinho önümüzdeki sezonun programını yaparken, yönetimin iki arada bir derede kalması, transfer çalışmalarını aksatıyor. Seçim gündemine odaklanan yönetim, karar vermekte biraz daha gecikirse Fenerbahçe’yi daha da sancılı günler bekliyor.

İKİ VEDA BİRDEN

F.Bahçe’de Edin Dzeko sosyal medya mesajıyla taraftara veda etti. Boşnak yıldız, “Belki kupalara ulaşamadık ama bu takımda oynamak bir gururdu. Yaşa F.Bahçe” ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli kulüp Dusan Tadic’le de yolların ayrıldığını duyurdu.