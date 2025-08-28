Mourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta evinde Benfica ile golsüz berabere kalarak tur umudunu deplasman maçına taşımıştı. Portekiz'de dün akşam oynanan maçtan ise ev sahibi ekip Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler Devler Ligi hayaline veda etti.

KAZAK MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sarı-lacivertliler maçı adeta isabetli şut dahi çıkaramadan tamamlarken, maçın ardından hem oyunculara hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki yağdı. Öte yandan Jose Mourinho'nun giydiği kazak ise adeta maçın önüne geçti.

Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve fiyatının yurt dışında 91 ila 130 dolar arasında (3.800-5.400 TL) olduğu öğrenildi. Kazağın Türkiye'de satışta olmadığı ifade edildi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İşte Mourinho ve kazağı için yapılan yorumlar: