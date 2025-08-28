Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı

Mourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Benfica deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçın önüne geçen ise teknik direktör Jose Mourinho'nun giydiği kazak oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan kazağın fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta evinde Benfica ile golsüz berabere kalarak tur umudunu deplasman maçına taşımıştı. Portekiz'de dün akşam oynanan maçtan ise ev sahibi ekip Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler Devler Ligi hayaline veda etti.

KAZAK MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Sarı-lacivertliler maçı adeta isabetli şut dahi çıkaramadan tamamlarken, maçın ardından hem oyunculara hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki yağdı. Öte yandan Jose Mourinho'nun giydiği kazak ise adeta maçın önüne geçti.

Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve fiyatının yurt dışında 91 ila 130 dolar arasında (3.800-5.400 TL) olduğu öğrenildi. Kazağın Türkiye'de satışta olmadığı ifade edildi.

Mourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı - 1. Resim

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

 İşte Mourinho ve kazağı için yapılan yorumlar:

"Mourinho’ya bir konuda hakkını teslim etmek gerekir. Kazak harika.''

"Şu kazak kadar bile oynamadık. Rezil bir futbol! Rezil bir yönetim."

"Bu gece, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne girmeye çalışan bir takımda izleyenlerin dikkatini çeken tek detay, Teknik Direktörünün üstündeki kazak oldu..."

"Bu gece Mourinho'nun oyuna katkıları değil giydiği kazak daha çok ön plana çıktı..."

"Oyun planı, rakibe göre çizilmiş strateji, kazanmayı denemek ya da çabalamak adına hiçbir detay yok. Sadece kazak reklamı var."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gazetemizin acı günü! Sakarya Bürosu Müdürü İhsan Ataseven hayatını kaybettiİnan Kıraç kimdir, öldü mü? Kızı İpek Kıraç’la yeni barışmıştı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benfica maçına damga vuran olay! Yedek kulübesindeki tartışma kamerada - SporBenfica maçına damga vuran olay! Yıldız isimler tartıştıYapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi! - SporYapay zekadan "aman" dedirten kura tahmini!Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası çok sert sözler! "Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..." - Spor"Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..."Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyor - SporTrendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı başlıyorKerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli oldu - SporKerem galibiyet pozuna katılmadı! Sebebi belli olduNihat Kahveci açtı ağzını yumdu gözünü! Sözleri olay oldu: Hangi bankayla çalışıyor? - SporNihat Kahveci'den olay sözler! "Hangi bankayla çalışıyor?"
Sonraki Haber Yükleniyor...