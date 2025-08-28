Mourinho'nun kazağı gündem oldu! Fiyatı ortaya çıktı
Fenerbahçe, Benfica deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maçın önüne geçen ise teknik direktör Jose Mourinho'nun giydiği kazak oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan kazağın fiyatı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta evinde Benfica ile golsüz berabere kalarak tur umudunu deplasman maçına taşımıştı. Portekiz'de dün akşam oynanan maçtan ise ev sahibi ekip Kerem Aktürkoğlu'nun bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı ve bu sonuçla sarı-lacivertliler Devler Ligi hayaline veda etti.
KAZAK MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Sarı-lacivertliler maçı adeta isabetli şut dahi çıkaramadan tamamlarken, maçın ardından hem oyunculara hem de teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki yağdı. Öte yandan Jose Mourinho'nun giydiği kazak ise adeta maçın önüne geçti.
Kazağın "Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt" adıyla satıldığı ve fiyatının yurt dışında 91 ila 130 dolar arasında (3.800-5.400 TL) olduğu öğrenildi. Kazağın Türkiye'de satışta olmadığı ifade edildi.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
İşte Mourinho ve kazağı için yapılan yorumlar:
"Mourinho’ya bir konuda hakkını teslim etmek gerekir. Kazak harika.''
"Şu kazak kadar bile oynamadık. Rezil bir futbol! Rezil bir yönetim."
"Bu gece, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne girmeye çalışan bir takımda izleyenlerin dikkatini çeken tek detay, Teknik Direktörünün üstündeki kazak oldu..."
"Bu gece Mourinho'nun oyuna katkıları değil giydiği kazak daha çok ön plana çıktı..."
"Oyun planı, rakibe göre çizilmiş strateji, kazanmayı denemek ya da çabalamak adına hiçbir detay yok. Sadece kazak reklamı var."