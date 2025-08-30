Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muhammed Cham Slavia Prag'a gitti! Devler Ligi'nde oynayacak

Muhammed Cham Slavia Prag’a gitti! Devler Ligi'nde oynayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki on numara Muhammed Cham ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya’ya transferi Arap Yatırım Fonu’nun onay vermemesi sebebiyle gerçekleşmeyen Muhammed Cham’ın yeni adresi Çekya oldu.

24 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Slavia Prag’a kiralandı. Cham sözleşmesinde 5,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunun yer aldığı ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı belirtildi. Cham, Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
