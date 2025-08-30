Muhammed Cham Slavia Prag’a gitti! Devler Ligi'nde oynayacak
Trabzonspor’da beklentilerin altında kalan 24 yaşındaki on numara Muhammed Cham ile yollar ayrıldı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya’ya transferi Arap Yatırım Fonu’nun onay vermemesi sebebiyle gerçekleşmeyen Muhammed Cham’ın yeni adresi Çekya oldu.
24 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Slavia Prag’a kiralandı. Cham sözleşmesinde 5,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunun yer aldığı ancak bu opsiyonun zorunlu olmadığı belirtildi. Cham, Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.
