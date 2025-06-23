Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk

NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NBA&#039;de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA final serisinin 7'nci ve son maçında Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da karşı karşıya geldi. Oklahoma City Thunder, karşılaşmayı 103-91 kazanarak, NBA şampiyonu oldu. Kulüp, kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City kentinde bulunan Paycom Center'da kozlarını paylaştı. Konuk ekibin devreye 48-47 önde girmesine karşın Oklahama City Thunder, 3'üncü çeyrekte farkı açtı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi, sahadan 103-91'lük galibiyetle ayrıldı.

NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk - 1. Resim

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK

Thunder, seriyi 4-3 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde eden Oklahama City Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliği (eski adı Seattle Supersonics) sonrası ilk kez kupayı kazandı.

GILGEOUS-ALXANDER'DAN DOUBLE DOUBLE

Normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Gilgeous-Alexander maçı 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle double double yaparak tamamladı. Thunder'da Jalen Williams, 20 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk - 2. Resim

Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Pascal Siakam 16, TJ McConnell ve Andrew Nembhard ise 15 sayıyla oynadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yoldan geçen motosikletli hayat kurtardı! Ölümle burun buruna geldi, o anlar kameradaMüşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etmişti! Dries Mertens kararını açıkladı - SporG.Saray'a gözyaşlarıyla veda etmişti! Kararını açıkladıNereden nereye... Şanlıurfaspor milyon eurolar kaçırdı: Yeni değeri dudak uçuklattı - SporNereden nereye! Şanlıurfa milyon eurolar kaçırdıTrabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneği - SporTrabzonspor, sağ bek konusunda hep aynı adreste! Portekiz geleneğiGidiyor deniyor ama... Lemina'ya teklif yok! - SporGidiyor deniyor ama... Lemina'ya teklif yok!Okan Buruk, Victor Nelsson'un üstünü çizdi! İşte sebebi - SporOkan Buruk, Victor Nelsson'un üstünü çizdi!Lincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı - SporLincoln Henrique kıymete bindi! Talipleri çoğaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...