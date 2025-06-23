NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilk

NBA final serisinin 7'nci ve son maçında Indiana Pacers ve Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da karşı karşıya geldi. Oklahoma City Thunder, karşılaşmayı 103-91 kazanarak, NBA şampiyonu oldu. Kulüp, kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers, ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Oklahoma City kentinde bulunan Paycom Center'da kozlarını paylaştı. Konuk ekibin devreye 48-47 önde girmesine karşın Oklahama City Thunder, 3'üncü çeyrekte farkı açtı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi, sahadan 103-91'lük galibiyetle ayrıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İLK ŞAMPİYONLUK

Thunder, seriyi 4-3 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Kulüp tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde eden Oklahama City Thunder, 2008'deki isim ve şehir değişikliği (eski adı Seattle Supersonics) sonrası ilk kez kupayı kazandı.

GILGEOUS-ALXANDER'DAN DOUBLE DOUBLE

Normal sezon ve final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Gilgeous-Alexander maçı 29 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle double double yaparak tamamladı. Thunder'da Jalen Williams, 20 sayısının yanı sıra 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Indiana Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Pascal Siakam 16, TJ McConnell ve Andrew Nembhard ise 15 sayıyla oynadı.