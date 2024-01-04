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    Ndombele çaresizliği! Fransız orta saha Galatasaray'ın elini kolunu bağladı

    Bir sezonluğuna 3,1 milyon avro ödenen ve beklentilerin çok ama çok altında kalan Fransız oyuncu atsan atılmıyor satsan satılmıyor. Okan Buruk kazanma yoluna bakıyor

    Ndombele çaresizliği! Fransız orta saha Galatasaray&#039;ın elini kolunu bağladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başında çok önemli oyuncuları renklerine bağlayan Cimbom, üç ismi kiralık almıştı. Angelino, Hâkim Ziyech ve Tanguy Ndombele… Ki bunlardan Angelino dönmemek üzere gitti. Kulübü Leipzig ile anlaşma yolları aranıyor. Chelsea’den bedelsiz gelen Hâkim Ziyech ise Fas Millî Takımı’na gitti ama dönmesi zor gibi. Asıl can sıkıcı ve eli kolu bağlayan, yönetimi teknik ekibi çaresiz bırakan isim Ndombele. Tottenham’dan gelen ve kiralama ücreti ödenmeyen Fransız yıldız bir sezon için 3,1 milyon avro alıyor. Şu anda gitse bile yarım sezonluk alacağı sarı kırmızılı kulübe kalacak gibi görünüyor.

    ÖZEL GÖRÜŞMELER

    Hâl böyle olunca da teknik direktör Okan Buruk, tamamen zarar etmektense oyuncuyu kazanma yoluna bakıyor. Gamsız, isteksiz ve hırstan yoksun bir görüntü sergileyen Ndombele’ye ligin ikinci yarısında yoğun maç trafiği de düşünülerek şans verilecek. Satın alma opsiyonu da (15 milyon avro) bulunan ancak kesinlikle kullanılması söz konusu olmayan Fransız orta sahadan yarım sezon da olsa yüksek verim alınmaya çalışılacak. Buruk kiralık oyuncu ile özel görüşmeler yapıp motivasyonunu artırmaya bakacak.

    SOL BEK GELENE KADAR

    Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Angelino takımdan ayrıldı. Zaten son maçlarda sol bekte Barış Alper Yılmaz görev yapıyordu. Hafta sonunda da Yılmaz’ın sol bekte olması bekleniyor. Okan Buruk yeni isim gelene kadar bu süreci Barış Alper ile idare edecek.

    ASLAN’A 20’LİK GOLCÜ

    Küme düşen Brezilya ekibi Santos’un golcüsü Marcos Leonardo’nun adı Avrupa’dan birçok kulüple anılıyor. Onların arasında G.Saray da var. Brezilya basını, Benfica’nın 20 milyon avro vermeye hazır olduğu 20 yaşındaki golcünün G.Saray, Real Madrid ve Milan gibi kulüplere de gidebileceğini yazdı. Ancak haberde bu kulüpler için “köpekbalıkları” benzetmesi tepki çekti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Ndombele çaresizliği! Fransız orta saha Galatasaray'ın elini kolunu bağladı
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