Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Yusuf Demir'den iddialara sosyal medyadan cevap! 'Hakkımda saçma sapan şeyler..."

    Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında kalan futbolcusu Yusuf Demir maaşını alamadığı için sarı kırmızılılara ihtarname çektiği iddiasına cevap verdi. 

    Yusuf Demir&#039;den iddialara sosyal medyadan cevap! &#039;Hakkımda saçma sapan şeyler...&quot;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın 2022 yazında 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı genç futbolcu Yusuf Demir, maaşını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızılılara ihtarname çektiği iddiasına cevap verdi. 

    "KESİNLİKLE BİR SORUN YOK"

    Sezon başında İsviçre'nin Basel'e kiralanan 20 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından iddialar hakkında açıklama yaptı. Demir, "Hakkımda saçma sapan şeyler yazılması sebebiyle... Galatasaray ile kesinlikle bir sorunum yoktur!" ifadelerini kullandı.

    BARCELONA GÖRMÜŞ GENÇ YETENEK

    Basel performansı Basel'de bu sezon 11 maça çıkan Yusuf Demir birer gol ve asist katkısı yaptı. 20 yaşındaki oyuncu bu süreçte 6 maçta forma giyemedi.

    Avusturyalı futbolcu Rapid Wien'den Barcelona'ya satın alma opsiyonuyla transfer edilmiş ancak bonservisi Galatasaray'a geçmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yusuf DemirGalatasaray
    Haberler > Spor > Yusuf Demir'den iddialara sosyal medyadan cevap! 'Hakkımda saçma sapan şeyler..."
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Andros Townsend Süper Lig yolunda - SporAndros Townsend Süper Lig yolundaAhmet Nur Çebi Tüpraş suçlamalarına cevap verdi - SporAhmet Nur Çebi Tüpraş suçlamalarına cevap verdiJuventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli - SporJuventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeliMiha Zajc'a Süper Lig'den 2 talip - SporMiha Zajc'a Süper Lig'den 2 talipGalatasaray şansını tekrar deniyor, Beşiktaş da devrede - SporGalatasaray şansını tekrar deniyor, Beşiktaş da devredeFerdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihine geçecek - SporFerdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihine geçecekBeşiktaş'ın favori teknik direktör adayı Genesio'dan da ret cevabı geldi - SporBeşiktaş'ın favori teknik direktör adayı Genesio'dan da ret cevabı geldiNuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Dortmund'a götürecek - SporNuri Şahin, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu Dortmund'a götürecekTrabzonspor'da bir çok isim satış listesinde - SporTrabzonspor'da bir çok isim satış listesindeArda Güler Mallorca maçında oynayacak mı? Ancelotti’den Arda Güler açıklaması! - SporArda Güler Mallorca maçında oynayacak mı? Ancelotti’den Arda Güler açıklaması!
    Sonraki Haber Yükleniyor...