Nesyri nihayet! Fenerbahçe'nin Mourinho’nun gözdesine ödeyeceği rakam belli oldu

Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Youssef En-Nesyri’nin işini bitirdi. Fenerbahçe, Mourinho’nun gözdesi için 20 milyon avro bonservis ödeyecek

Jose Mourinho, geldiği günden beri listenin ilk sırasına yazdığı golcüye nihayet kavuşuyor. Fenerbahçe, Sevilla’nın geçen sezon 40 milyon avro istediği, Roma’nın kadrosuna katmak için büyük mücadele verdiği Youssef En-Nesyri’nin işini 20 milyon avroya bitirdi. Faslı golcüyle seneliği 4 milyon avrodan 4 yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, Sevilla’ya ise 20 milyon avro bonservis ödeyecek. İspanyol ekibiyle hesap 16 taksitle 4 yılda kapatılacak. En-Nesyri’nin 20 golü geçtiği her sezon için ise Sevilla 1 milyon avro da bonus alacak. Faslı golcünün menajerine ise ayrıca yüzde 10’luk bir ödeme yapılacak.

İSPANYA'YA VEDA ETTİ

Sevilla’da geçirdiği 4,5 yılın ardından Mourinho’nun teklifiyle Fenerbahçe’ye gelme kararı alan En-Nesyri sabah arkadaşlarıyla vedalaşarak İspanya sayfasını kapattı. Roma’nın ısrarlı çabalarına rağmen tercihini Fenerbahçe’den yana kullanan 27 yaşındaki En-Nesyri uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında yüksek bir hâkimiyet sağlarken, aynı zamanda çok hareketli bir oyun tarzına sahip. Fizik olarak benzediği Dzeko’dan oyun olarak çok farklı olan En-Nesyri’nin Mourinho tarafından bu kadar istenmesinin en büyük sebebi ceza sahasındaki pozisyonları gole çevirmedeki başarısı.