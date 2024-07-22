Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak bir gelişmeyi resmi hesaptan duyurdu.
Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya varmıştı.
Oyuncunun kulübünden heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübün izniyle takımdan ayrılma sürecini tamamlayan Youseff En-Nesyri bugünkü antrenmanımızda yer almadı." sözleri yer aldı.
YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE YOLCUSU
En-Nesyri'nin birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde konuşan Ali Koç, En-Nesyri'yi istediklerini ve kendisine 48 saat süre verdiklerini söylemişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor