Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Temmuz 2024 22:19 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 22:30 - Güncelleme:

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İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak bir gelişmeyi resmi hesaptan duyurdu.