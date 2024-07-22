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Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor

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Sevilla&#039;dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor

Spor Haberleri

İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri ile ilgili sıcak bir gelişmeyi resmi hesaptan duyurdu.

Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya varmıştı.

Oyuncunun kulübünden heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübün izniyle takımdan ayrılma sürecini tamamlayan Youseff En-Nesyri bugünkü antrenmanımızda yer almadı." sözleri yer aldı.

Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması! Fenerbahçe transferi duyurmaya hazırlanıyor - 1. Resim

YOUSSEF EN-NESYRI FENERBAHÇE YOLCUSU

En-Nesyri'nin birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğinde konuşan Ali Koç, En-Nesyri'yi istediklerini ve kendisine 48 saat süre verdiklerini söylemişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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