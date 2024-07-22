TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de yeni sezonun yabancı sınırı belli oldu

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacısomanoğlu, Süper Lig'de uygulanacak yeni yabancı sınırında değişikliğe giderek ilk hamlesini yaptı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan'ın yeni takımı şaşırttı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan'ın yeni takımı şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig ile ilgili çalışmalara başladı.

Bir önceki yönetim tarafından belirlenen 12 yabancıya engel olan Hacıosmanoğlu yönetimi 14 yabancıda karar kıldı.

SÜPER LİG'DE YENİ DÖNEM

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.