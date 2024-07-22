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Lugano-Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Maç öncesi Ferdi Kadıoğlu ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor. İşte Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i ve takımdaki son durum…

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, yeni transferleriyle birlikte avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Ancak, tatilden yeni dönen Ferdi Kadıoğlu ve darbeye bağlı sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin'in ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

LUGANO – FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etti. Yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Lugano maçına muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Bartuğ, Szymanski, Fred, Kent, Tadic, Dzeko

Maç, 25 Temmuz Salı günü TSİ 21.30'da Thun Stadı'nda oynanacak ve Portekizli hakem Tiago Martins tarafından yönetilecek. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 1. Resim

FERDİ KADIOĞLU VE SAİNT-MAXİMİN LUGANO MAÇINDA NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu, tatilin ardından takıma yeni katıldığı için ve antrenman eksiği nedeniyle karşılaşmada 11’de başlaması beklenmiyor. Diğer yandan, yeni transfer Allan Saint-Maximin ise darbeye bağlı sakatlığı nedeniyle son idmana katılamadı ve Lugano maçında forma giymeyecek.

Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'inde Ferdi ve Saint-Maximin'in yer alması beklenmiyor! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i - 2. Resim

FENERBAHÇE’NİN LUGANO MAÇI KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Cenk Tosun, Ryan Kent, Oğuz Aydın

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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