Nuri Şahin'den Orhan Ak gerilimi hakkında dikkat çeken sözler

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ile yaşadığı gerginlikle ilgili de konuşan Şahin, "Ne olduysa oldu, orada kaldı. Hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu bilir. Bu şeylere hiç girmek istemiyorum" dedi.

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Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını aktaran genç teknik adam, "Golü erken bulduk. İlk yarıyı neredeyse tamamen domine ettik. Tek eksiğimiz ikinci goldü. Bu sezon ikinci yarılara iyi başlayamama hastalığımız var. Bugün de aynı oldu. Çok gereksiz bir şekilde Gaziantep'i oyunun içinde tuttuk ve neticesinde de golü yedik. Ancak bu sefer belki bu sezon adına bizim için çok önemli bir kırılma anı oldu ve maçı çevirdik. 1-1'den sonra iyi bir reaksiyon verdik, pozisyonlara girdik, gol attık. Maçı kazanmasını bildik. Maçın tamamına bakacak olursak bence hak edilmiş bir galibiyet ama bu maçlar her zaman dönmeyebilir, çok daha net ikinci golü bulmamız gerekirdi. Maçı kırmamız lazım, rakibin direncini kırmak için ikinci golü bulmamız gerekirdi. Yine de bizim için çok önemli ve değerli üç puan oldu." diye konuştu.

Nuri Şahin

"HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMAM"

Nuri Şahin, maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ile yaşadığı gerginlikle ilgili, "Ne olduysa oldu, orada kaldı. Bu tür şeylere girmek istemiyorum. Benim için önemli olan maçtı. Hiçbir zaman saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu bilir. Bu şeylere hiç girmek istemiyorum. Gaziantep FK'ye başarılar dilerim, bizim için çok önemli üç puandı." ifadelerini kullandı.

Takımının henüz istediği seviyede olmadığını aktaran Şahin, ligin 9. haftasında yapacakları Beşiktaş maçıyla ilgili şunları kaydetti:

"İstediğimiz noktada değiliz hala ama hafif bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz. Sezona iyi giremedik ama yavaş yavaş momentumu yakalıyor gibiyiz. Şimdi momentumu tutmak için en zor deplasmanda, en zor rakibe karşı olacağız. Benim de futbolunu beğendiğim, çok değerli hocasıyla, kadrosuyla, taraftarlarıyla, stadıyla çok zorlu bir rakip bizi bekliyor. Analizlerimizi yapacağız, en iyi şekilde hazırlanacağız ama maçı kazanmak istiyorsak çok cesur olmamız gerekiyor. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu momentumu biraz daha geliştirmek istiyoruz."

Orhan Ak

ÜNAL: "İYİ MÜCADELE ETTİK"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, 2-1 yenilmelerine rağmen özellikle ikinci yarıda iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.

Teknik direktör Orhan Ak'ın mücadele sonrasında kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına yardımcısı Ünal katıldı.

Kendileri açısından çok önemli bir maça çıktıklarını aktaran Ünal, "Bizim için hedef maçlardan biriydi. İyi de oynadığımızı düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı savunma, hücum, baskı ve topa sahip olma anlamında bizim için önemli geri dönüşleri olan bir maçtı. Futbolda top kaderi belirliyor. Maalesef topumuz içeri girmedi. Başakşehir'in ikinci yarıda bir şutu vardı ve bunda da golü buldular. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Onun dışında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle ikinci yarı takım halinde nasıl hareket edeceğimizi burada gösterdik. Önümüzde zorlu Erzurumspor FK maçı var. İnşallah iyi hazırlanıp, buralardan dersler çıkarıp o maça hazırlanacağız. İnşallah içerideki maçımızı da kazanacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

"MAÇTA TANSİYON BAZEN YÜKSELEBİLİYOR"

Ünal, Orhan Ak'ın maçın sonunda kırmızı kart gördüğü anlarla ilgili, "Maçta tansiyon bazen yükselebiliyor. Orada küçük bir gerilim oldu. Bence bunlar futbolun içerisinde doğal şeyler. Her maçta olabiliyor. Orhan hocamıza Nuri hocamızın yardımcısının bir söylemi ve hareketi oldu diye gördüm. Onun üzerine küçük bir tansiyon yükseldi ama bence bunları çok büyütmemek lazım. Hocamız da kırmızı kart gördü zaten. Bunlar maçın sonunda genellikle yaşanabiliyor. Futbol iddialı insanların işi. O yüzden bazen tansiyonlar yükselebiliyor." şeklinde görüş belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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