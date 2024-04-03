O hareketin sırrı ortaya çıktı! Ali Koç'a bir gönderme de Mauro Icardi'den: "Kıskançlık en iyi iltifattır"

Şampiyonluk yolunda Galatasaray hata yapmadı ve Hatayspor karşısında tek golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın tek golünde imzası olan isim Mauro Icardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bakın nasıl bir göndermede bulundu. İşte Icardi'nin o hareketinin sırrı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım.

Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray Rams Park'ta, Hatayspor'u ağırladı. Mücadelenin 12.dakikasında Mauro Icardi, Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükseldi ve topu ağlara gönderip skoru 1-0 yaptı. Attığı gol sonrası Mauro Icardi'nin yaptığı sevinç kısa sürede çok konuşuldu.

Gol sayısında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, maç sonu yaptığı açıklamada gol sevincinin altında yatan gerçeği anlattı. Hatayspor galibiyetinin önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Icardi, çok iyi oynamadıklarını ama seriye devam etmek durumunda olduklarını belirtti.

Ali Koç'a göndermede bulunan Icardi şu ifadeleri kullandı:

"Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir kulübüz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum."

OLAY OLAN PAYLAŞIM

Bu sözler sonrası hızını alamayan Icardi, Instagram'da yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu. Icardi, paylaşımına şu notu düştü:

"İyi geceler, bütün aslanlar bu gece rahat uyuyor. Yaşlı bir bilge, başkaları hakkında kötü konuşarak öz saygını yükseltmenin iyi bir yol olmadığını söyler. Kıskançlık en iyi iltifattır"

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Icardi'nin bu sözlerinin altında ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Genel Kurul Toplantısı'nda, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında kullandığı ifadeler yer alıyor. Koç, Timur hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."