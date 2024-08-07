Okan Buruk, soyunma odasındaki krizi anlattı! Kerem Aktürkoğlu için son noktayı koydu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınmasına yönelik gösterdiği tepkiye cevap verdi.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezonun ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan dedikodulara değindi.

Yeni sezona odaklandıklarını aktaran Buruk, "Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN ZAHA AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası Zaha ile yaşanan diyaloğu da dile getiren Okan Buruk, "Bazen teknik açıklamalar yapıyoruz ama yarısını kesip öbür yarısını alıp farklı şekilde birleştirebiliyorlar. Maçtan sonra bir takım arkadaşı Zaha'ya 'Hoca, senle alakalı eleştiri yaptı' demiş. Ben de maçtan sonraki gün Zaha ile görüşme yaptım. Anlattıklarımı unutmuş olabilir. Maçtan sonra açıklamamda söyledim bunu. Zaha'ya da söyledim. Zaha da 'Haklısınız, siz kusura bakmayın yanlış aktardım' dedi. Böylece konu kapandı." dedi.