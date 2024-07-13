Okan Buruk yeni yıldızını buldu! Lucas Torreira'nın yanına aslan geliyor...

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna katacağı yıldız oyuncularla gelecek sezon Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da büyük yankı uyandırmayı hedefliyor. Galatasaray'ın, Lucas Torreira'ya iyi bir partner arayışı kapsamında yıldız oyuncu Guido Rodriguez ile görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Piyasa koşullarının zorluğu nedeniyle transfer operasyonlarını dikkatle yürüten Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile en uygun oyuncuyu kadroya katma çabası sürüyor. Son olarak Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncu Guido Rodriguez, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Rodriguez'in bonservisinin elinde olması, Galatasaray yönetimini bu transfer konusunda daha da heyecanlandırdı.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Guido Rodriguez'in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor ve bu durum oyuncunun transferini daha da cazip hale getiriyor. Arjantinli oyuncu, kariyerinde daha önce River Plate, Defensa, Club Tijuana ve America gibi takımlarda forma giydi. 2020 yılında Real Betis'e transfer olan Rodriguez, İspanya Ligi'nde önemli bir performans sergiledi. Betis formasıyla 173 maça çıkan oyuncu, 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 kez forma giyip 1 gol kaydetti.

OYUN KURUCU ORTA SAHA

Guido Rodriguez, mücadele gücü ve pas kalitesiyle dikkat çeken bir oyuncu. Oyun kurucu orta saha rolünde oynayan Rodriguez, bu özellikleriyle Real Betis'in geriden çıkışlarında etkili bir rol oynadı.

GUİDO RODRİGUEZ KİMDİR?

12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde doğan Guido Rodriguez, futbola River Plate altyapısında başladı. 2014 yılında A takıma yükseldi ve 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu. Bir yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle Meksika'nın America takımına geçti. Burada 2.5 yıl forma giydikten sonra, 2020 Ocak ayında 4 milyon Euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu. Sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak belirtiliyor.