Olimpiyat sporcusu Audun Groenvold'a yıldırım çarptı! Norveç Kayak Federasyonu ölüm haberini paylaştı

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nın bronz madalya kazanan Norveçli kayak kros sporcusu Audun Groenvold, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Norveç Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, “Audun Groenvold’un ani vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisi, yakın zamanda bir dağ kulübesi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı” ifadeleri yer aldı.

YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜ

Yıldırım çarpmasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Groenvold, tedavi altına alınsa da salı gecesi hayatını kaybetti.

AUDUN GROENVOLD KİMDİR?

Groenvold, kariyerine Norveç’in Alp disiplini milli takımında başladı. 1999’da İspanya'nın Sierra Nevada kentinde düzenlenen Dünya Kupası iniş yarışında üçüncülük elde etti. Daha sonra serbest stil kayak ve kayak krosta yarışmaya başladı.

2005 Dünya Şampiyonası’nda kayak krosta bronz madalya kazanan Groenvold, 2007 yılında ise genel kayak kros kupasını kazandı. 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları’nda bronz madalya alarak Norveç adına tarihi bir başarıya imza attı ve yarış kariyerini bu başarıyla sonlandırdı.

ANTRENÖRLÜK VE YORUMCULUK YAPTI

Groenvold, sporu bıraktıktan sonra Norveç milli takımında antrenörlük yaptı ve televizyonlarda spor yorumculuğu görevini üstlendi.

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug, “Norveç kayak camiası, Alp disiplini ve serbest stil toplulukları için çok şey ifade eden önemli bir figürünü kaybetti. Ardında büyük bir boşluk bıraktı,” açıklamasında bulundu.