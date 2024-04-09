Olympiakos-Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer! Galatasaray maçındaki skandal hatasıyla gündeme gelmişti

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos deplasmanında oynayacağı maçın hakemi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer oldu. Scharer, 2021 yılında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçındaki skandalıyla çok konuşulmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Olympiakos deplasmanına çıkacak. Avrupa'daki tek temsilcimiz olan sarı-lacivertlilerin bu maçı ülke puanı açısından da büyük önem taşıyor. Öte yandan bu kritik maçın hakemi de belli oldu.

Olympiakos-Fenerbahçe maçını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ile Bekim Zoqaj yapacak. VAR odasında ise Alman hakem Bastian Dankert hazır bulunacak. AVAR ise yine bir İsviçreli olan Lionel Tschudi.

Sandro Scharer 'in daha yönettiği maçlarda temsilcilerimiz kaybetmedi;

-Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

-Galatasaray 1-1 St. Johnstone

-Sivasspor 2-0 Karabağ

-Wolfsberger 0-3 Başakşehir FK

SKANDAL HATASIYLA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türk sporseverler Scharer'i, Galatasaray maçındaki hatasıyla hatırlıyor. Scharer, 2021 yılında Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçında, Moskova'lı oyuncu Dmitri Jivoglyadov'a 2 farklı pozisyonda 2 kere sarı kart göstermiş ancak oyundan atmamıştı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Maç başvuruya rağmen tekrarlanmamıştı.