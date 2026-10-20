ÖZEL | Can Arat'tan Asensio için korkutan sözler: "Ameliyat sonrası sıkıntı, 10 numara transferi şart"

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Can Arat, sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Kendi futbol hayatının da kıkırdak sakatlığı yüzünden sekteye uğradığını vurgulayan Arat; Asensio'nun durumunun ciddiyetine, ameliyat sonrası sürece ve Fenerbahçe'nin transfer hamlelerine dair önemli tespitlerde bulundu.

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Süper Lig’de oynadığı son üç maçtan da galibiyetle ayrılan ve moral kazanan Fenerbahçe, yıldız futbolcusundan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, son haftalarda forma şansı bulamayan İspanyol yıldız Asensio’nun dizinden ameliyat edileceği duyuruldu. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Can Arat, geçmişte benzer bir sakatlık yaşadığını belirterek konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

ARAT: “SON NOKTAYA GELDİ”

Marco Asensio’nun sakatlığının önemine değinen Can Arat, “Sakatlığını önceden ameliyat etmemelerinin sebebi, bu tür sakatlıkların oldukça sıkıntılı olması. Ameliyatsız idare etmeye çalıştılar çünkü ameliyat sonrasında zorlu bir süreç bekliyor. O yüzden gidebildiği yere kadar götürdüler, ancak artık son noktaya geldi. Kıkırdak gerçekten çok zorlu bir süreç.” dedi.

Can Arat

“ŞİŞLİK VE ÖDEM DEVAM EDER”

İspanyol yıldızla ilgili ameliyat kararı alınmasını değerlendiren eski milli oyuncu, “Ameliyatı geciktirmelerinin sebebi 'Bu şekilde idare edebiliriz' düşüncesidir. Doktorlar da muhtemelen 'Ne kadar geç ameliyat olursa o kadar iyi, gidebildiğin kadar git' demişlerdir. Çünkü ben de ameliyat olmadan önce 7-8 hafta bu şekilde oynadım. Yani diz bir noktaya kadar, gittiği yere kadar götürüyor; bunu herkes bilir. Dediğim gibi, çabuk sahaya dönecek, çabuk antrenmanlara başlayacaktır. Yani '2,5 ay sonra sahada gördük, erken döndürdüler' demesinler; fark etmez. Benim düşünceme göre, ameliyattan sonra yine şişlik ve ödem gibi durumlarla karşılaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

“AMELİYAT SONRASI DA SIKINTI”

Bu sıkıntılı sürecin aynısını kendisinin de yaşadığını ve operasyon olduğunu vurgulayan Arat, “Ameliyattan üç hafta sonra koşulara, dördüncü haftada ise takımla sahada çalışmalara başladım. Hatta beşinci haftada hazırlık maçına çıktım ama maçtan sonra dizim davul gibi şişti. Yani ne kadar güçlü olursan ol, ne kadar iyi çalışırsan çalış -ki bu elbette dize yapılan işleme göre değişen bir süreç- eğer kıkırdakta sorun varsa sonrasında çok dikkat etmen gerekiyor. Bacağını istediğin kadar güçlü tut, ameliyat sonrası sıkıntı çıkarabilecek bir sakatlık bu.” diye konuştu.

Marco Asensio

“FUTBOLU BIRAKMA SEBEBİM”

Futbol hayatının sona ermesinde kıkırdak sakatlığının etkili olduğunu belirten 42 yaşındaki eski futbolcu, şöyle devam etti: “Kıkırdak ne durumda olursa olsun, daha önce bu sorunu yaşayan eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda hepsi 'Geçmiş olsun, sıkıntılı bir süreç' diyor. Ben de bunu birebir tecrübe ettiğim için biliyorum; zaten futbolu bırakma sebebim de kıkırdak sakatlığımdır. Mesela ben bir yıl boyunca dizime iğne yaptırarak, kortizonla oynamaya devam ettim. Fakat belli bir noktadan sonra bu durum vücuda zarar vermeye başlıyor ve ilerlemiyor. Bu yüzden ameliyattan sonra bile dizinde tekrar şişmeler olacağını düşünüyorum.”

“KESİN BİR ÇARESİ YOK”

Futbolcularda sıkça rastlanan bu durumu eski takım arkadaşlarının da yaşadığını söyleyen deneyimli futbol adamı, “Mesela Serkan Balcı ile de konuştuk, onda da kıkırdak problemi vardı. Zamanında Mehmet Batdal ve İlhan Mansız da kıkırdak sakatlığı yüzünden futbolu bırakmak zorunda kaldı. Şimdi 'Teknoloji ilerliyor, sizin zamanınızla şimdiki zaman bir mi?' diyecekler ama ne yazık ki bunun kesin bir çaresi yok. Çaresi olsa ben ameliyat olup sahalara geri dönerim. Şu an halı saha maçı bile yapamıyorum. Ayrıca kıkırdak ameliyatı sonrasında dizin tekrar şişmeyeceğinin ya da sıvı toplamayacağının hiçbir garantisi yok.” tespitinde bulundu.

Marco Asensio

“10 NUMARA TRANSFERİ ŞART”

Uzun bir süre sahalardan uzak kalması beklenen 30 yaşındaki yetenekle ilgili sarı-lacivertlilerin bir plan yapması gerektiğinin altını çizen Can Arat, “Asensio, takımın vazgeçilmezi ama bu sezona baktığımız zaman onsuz da çok galibiyet aldık. Yine de yokluğunu çok hissettik. Benim düşüncem, devre arasına gelmeden kesinlikle 10 numara pozisyonu için bir alternatif belirlenmesi yönünde. Fenerbahçe kesinlikle 10 numarasız oynayamaz. Daha ameliyat olmadan bunları söyleyebiliyorsak, ameliyat sonrasında nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden zaman da varken çok ciddi bir araştırma yapılıp Asensio’nun yerini doldurabilecek nokta atışı bir 10 numara transfer edilmeli.” dedi.

“FENERBAHÇE TARAFTARI SABIRLIDIR”

Başarılı futbolcunun yaşadığı zorlu süreçle ilgili Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulunan Arat, son olarak şöyle konuştu: “Fenerbahçe taraftarı sabırlıdır; Asensio olmadan da neler yapabileceğini gösterdi. Ancak takımın ona hâlâ büyük bir ihtiyacı var ve maalesef oyuncumuz sakat. Devre arasına kadar sürecin nasıl ilerleyeceği belirsiz olduğundan, acilen bir B planı oluşturulmalı ve transfer araştırmalarına başlanmalıdır. Fenerbahçe taraftarı hiçbir zaman pes etmez, her zaman dimdik ayaktadır ve bunu da atlatacaktır. 'Herkesin yeri dolar ama Asensio’nunki dolmaz' diyorduk; ancak mecbur kaldığınızda o boşluğu doldurmanın bir yolunu bulmak zorundasınız.”

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