ÖZEL | Crystal Palace’ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Moritz’ten Beşiktaş’ın iki yıldızına övgü

Crystal Palace’ın eski futbolcusu Andre Moritz, Beşiktaş maçı öncesinde Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların kadro kalitesine dikkat çeken Moritz, Vlahovic ve Orkun Kökçü’nün İngiliz ekibi için büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi. Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosferin de maçın seyrini etkileyebileceğini belirten Brezilyalı eski yıldız, zorlu karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında bugün sahasında Crystal Palace’ı konuk edecek. Avrupa’daki ilk iki maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig’de Kasımpaşa, Kayserispor ve Mersin İdman Yurdu formalarını giyen, İngiliz ekibi Crystal Palace’ta da oynayan eski on numara Andre Moritz, kritik mücadele öncesinde iki takımın durumunu Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

MORITZ: “PALACE İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT”

Crystal Palace’ın Premier Lig’deki gelişimini değerlendiren Moritz, İngiliz ekibinin yüksek tempolu futbola uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. Brezilyalı eski futbolcu, “Crystal Palace’ın son dönemdeki gelişimini değerlendirirken en çok dikkat ettiğim şey, İngiliz futbolunun temposuna ayak uydurabilmesi. Premier Lig’de her hafta fiziksel ve zihinsel olarak çok güçlü olmanız gerekiyor. Avrupa maçları ise farklı bir olgunluk istiyor. Soyunma odasının içini bilmeden atmosfer hakkında kesin konuşamam ama böyle büyük maçlar oyuncuları bir araya getirmek için önemli fırsatlardır.” dedi.

Andre Moritz

“SABIRLI KALMAYI BİLMELİ”

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage’ın Beşiktaş deplasmanında doğru oyun planını belirlemesi gerektiğini söyleyen Moritz, teknik adamın oyuncularına güven vermesinin önemini vurguladı.

Moritz, “Benim için iyi bir teknik direktörün en önemli özelliği, oyuncularına net bir oyun planı vermesi ve onlara güven aşılamasıdır. Sage’ın özellikle Beşiktaş gibi baskılı bir deplasmanda takımın ne zaman öne çıkacağını ve ne zaman sabırlı kalacağını bilmesi çok önemli.” ifadelerini kullandı.

GEÇİŞ OYUNU EN BÜYÜK SİLAHI

Crystal Palace’ın güçlü yönlerine değinen Moritz, Beşiktaş’ın özellikle hızlı hücumlara ve ikinci toplara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. İngiliz ekibinin yüksek temposunun ve geçiş oyunlarının maçta belirleyici olabileceğini ifade eden eski yıldız, şöyle konuştu:

“Crystal Palace gibi İngiliz futbolundan gelen bir takımın en büyük silahlarından biri yüksek tempo ve geçiş oyunları olabilir. Savunmada ise bireysel mücadeleleri kazanmak ve takım halinde kompakt kalmak belirleyici olacaktır. Belirli bir oyuncunun adını öne çıkarmaktan ziyade, Beşiktaş’ın özellikle hızlı hücumlara ve ikinci toplara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle maçlarda bazen en büyük tehlike tek bir yıldız değil, takımın kolektif hareketidir.”

ÖZEL | Crystal Palace’ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Moritz’ten Beşiktaş’ın iki yıldızına övgü

“BEŞİKTAŞ’I İZLEMEK KEYİF VERİCİ”

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki kimliğine ve kadro kalitesine övgüde bulunan Moritz, siyah-beyazlıların kendi sahasında cesur ancak dengeli bir oyun ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Eski futbolcu, “Beşiktaş, Avrupa’da tarihi ve kimliği olan çok büyük bir kulüp. Kadronun kalitesi kadar bu tür maçlara nasıl hazırlandığı da önemli. Özellikle orta sahada mücadeleyi kazanan, topu baskı altında doğru kullanan ve taraftarın enerjisini sahaya taşıyan oyuncular etkili olacaktır. İsimlerden bağımsız olarak Beşiktaş’ın kendi sahasında cesur ama dengeli oynaması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Beşiktaş’ın Avrupa maçlarındaki atmosferinden de etkilendiğini belirten Moritz, “Beşiktaş’ı Avrupa kupalarında izlemekten her zaman büyük keyif alıyorum. Çünkü Beşiktaş, Avrupa’daki diğer kulüplerin pek alışık olmadığı, gerçekten muhteşem bir atmosfer oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Dušan Vlahović

“VLAHOVIC VE ORKUN ÇOK TEHLİKELİ”

Crystal Palace’ın maçta özellikle dikkat etmesi gereken isimleri açıklayan Moritz, Beşiktaş’ın hücum gücüne ve orta sahadaki oyun kurma becerisine vurgu yaptı. Vlahovic’in fiziksel gücü ve bitiriciliğine dikkat çeken eski yıldız, Orkun Kökçü’nün de oyun görüşüyle fark oluşturabileceğini dile getirdi.

Moritz, “Beşiktaş’ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bence oldukça dikkat çekici ve güçlü bir takım kurdular. Bu yüzden Crystal Palace’ın bu maçta endişelenmesi gereken önemli noktalar olduğunu düşünüyorum. Özellikle santrfor Vlahović’e dikkat etmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak çok güçlü, golcü kimliği ön planda olan ve bitiriciliği son derece yüksek bir oyuncu. Ceza sahası içinde gerçekten çok tehlikeli.” diye konuştu.

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü’nün özelliklerine de değinen Moritz, “Ayrıca, Orkun Kökçü’yü de çok beğeniyorum. Bana göre pas kalitesi ve oyun görüşü çok üst düzeyde olan bir orta saha oyuncusu. Orta sahayı organize etme ve oyunu yönlendirme konusunda çok önemli bir yeteneğe sahip. Kaptanlık pazubandı taşıması da kesinlikle tesadüf değil.” değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL | Crystal Palace’ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Moritz’ten Beşiktaş’ın iki yıldızına övgü

“O STADYUMDA OYNAMAK ZOR”

Türkiye’de forma giydiği dönemde Beşiktaş deplasmanında yaşadığı atmosferi unutmadığını belirten Moritz, tribünlerin sahaya yakınlığının ve taraftarın maçın her anına katılımının rakipler üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu, “Türkiye’de oynadığım yıllardan Beşiktaş deplasmanını çok iyi hatırlıyorum. Tribünlerin sahaya ne kadar yakın olduğunu ve taraftarın maçın her anına nasıl dahil olduğunu hissediyorsunuz. Orada sadece rakip on bir oyuncuyla değil, bütün bir atmosferle mücadele ediyorsunuz. Futbolcu olarak böyle statlarda oynamak zor ama aynı zamanda çok özel bir deneyim. Beşiktaş taraftarına her zaman büyük saygı duydum.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Crystal Palace’ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! Moritz’ten Beşiktaş’ın iki yıldızına övgü

“YOĞUN BASKIYA ALIŞKINDIR”

Beşiktaş’ın taraftar desteğinin Crystal Palace üzerinde etkili olabileceğini söyleyen Moritz, buna rağmen tribün atmosferinin tek başına galibiyeti getirmeyeceğini belirtti. Maçın gidişatında ilk golün ve baskının nasıl yönetileceğinin belirleyici olabileceğini ifade eden eski yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Atmosfer özellikle maçın ilk dakikalarında Crystal Palace oyuncularının iletişimini ve karar verme hızını etkileyebilir. Ancak İngiltere’de oynayan futbolcular da yoğun baskıya alışkındır; bu yüzden sadece tribünlerin maçı kazandıracağını söyleyemeyiz. Kâğıt üzerinde İngiliz futbolunun temposu Palace’a avantaj sağlayabilir, fakat Beşiktaş’ın ev sahibi olması dengeyi değiştirir. Ben bu maçı açık ve çok çekişmeli görüyorum. İlk gol ve baskıyı kimin daha iyi yönettiği belirleyici olabilir.”

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