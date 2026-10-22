ÖZEL│İskoç eski yıldız Ross'dan Trabzonspor maçı yorumu: Hearts için fazla ağır gelecek

Süper Lig'de ve Avrupa’da zirveyi hedefleyen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında saat 19.45'te İskoçya’nın köklü ekiplerinden Hearts’ı ağırlıyor. Bir dönem Kocaelispor’da da görev yapan İskoç eski milli futbolcu Maurice Ross, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Muhammed Salah faktörünün belirleyici olacağını vurgulayan Ross, maçı temsilcimizin kazanacağını tahmin etti.

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Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde art arda önemli galibiyetler alan Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts'a karşı da kayıp yaşamak istemiyor. İskoç ekibi karşısında tüm planlarını yapan ve 3 puana odaklanan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye başladı. İskoçya futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Maurice Ross, karşılaşmaya dair Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

ROSS: GALİBİYET ZORLU BİR GÖREV

Hearts’ın son dönemdeki oyununu ve takımdaki atmosferi değerlendiren teknik direktör Ross, “Bu sezon İskoçya Ligi’nde fena bir performans sergilemediler. Çok sayıda gol atıyor ancak yakın zamanda deplasmanda Celtic karşısında kalesinde yedi gol gördü. Ayrıca Avrupa maçında Sturm Graz karşısında ağır bir yenilgi aldılar. Bu yüzden Hearts'ın Trabzon'a gidip, oldukça gürültülü bir taraftar kitlesi önünde galibiyet almasının zorlu bir görev olacağını düşünüyorum. Hearts ekibi karakter sahibi, ancak Celtic karşısında aldıkları ağır yenilginin ardından muhtemelen biraz sarsılmış durumdalar. Genel olarak, pazar günkü hezimeti unutabildikleri takdirde Hearts'ın moralinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

Maurice Ross

“YENİ NESİL BİR ANTRENÖR”

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Wouter Vrancken’e uyarılarda bulunan Ross, “Onun kişiliğini seviyorum. O, kenar çizgisinde oldukça sakin kalan ve oyuncularının kendilerini ifade etmelerini sağlayan yeni nesil bir antrenör. Güçlü bir Celtic takımıyla başa baş mücadele edilebileceğini düşünmesi bakımından, grubuna duyduğu güvenin belki biraz fazla iyi niyetli olduğunu hissettim. Türkiye’de ağır bir mağlubiyetten kaçınmak istiyorlarsa onun daha pragmatik ve savunma odaklı bir zihniyete ve taktiksel plana sahip olması gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Thomas Reis - Aral Şimşir

“HÜCUM OYUNCULARINA DİKKAT!”

İskoç ekibinin kadro gücünden bahseden 45 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Bana göre Hearts'ın elindeki en önemli silahlar hücum oyuncuları, yani McPake, Braga ve Miller. Hepsi de süratli, doğrudan kaleye yönelen ve bire bir pozisyonlarda rakiplerini saf dışı bırakmayı hedefleyen oyuncular.

“SALAH ÖNE ÇIKAR”

Temsilcimizin tehlikeli isimlerine ve son dönemdeki performansına değinen tecrübeli teknik adam, “Trabzonspor'da, Salah gibi bariz bir isim dışında öne çıkan herhangi bir oyuncuya dikkat çekemem, çünkü onları incelemedim, hatta tek bir maçlarını bile izlemedim. Ancak Galatasaray'ın sadece üç puan gerisinde olmak ve Fenerbahçe ile aynı puana sahip bulunmak, bana bunun ciddi bir rakip olduğunu gösteriyor.” tespitinde bulundu.

Muhammed Salah

“HEARTS’A FAZLA AĞIR GELECEK”

Kocaelispor döneminde edindiği atmosfer tecrübesini anlatan ve favori takımı açıklayan İskoç futbol adamı, son olarak şöyle konuştu:

Türk taraftarlar olağanüstü. Futbolu hayattan bile çok seviyorlar. Hearts, maçtan iki saat önce stadyumun tamamen dolmasını bekleyebilir; hatta Hearts'ın konakladığı otelin ev sahibi takım taraftarlarıyla çevrelenmesi bile beni şaşırtmaz. Hearts; Rangers ve Celtic maçlarındaki atmosferlere alışkındır, dolayısıyla bu duruma yabancı değillerdir ancak Avrupa gecelerinde atmosferin daha da yoğunlaştığı bir gerçek. Elbette İskoç takımının kazanmasını isterim. Ancak Celtic maçının oluşturduğu yorgunluk, uzun uçuş ve üst düzey bir Türk rakibe karşı oynamak; korkarım Hearts için fazla ağır gelecek. Tahminim, Trabzonspor’un galip geleceği yönünde.

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