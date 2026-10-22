ÖZEL│Trabzonspor karşısında Hearts'ın planını İskoçlar açıkladı: Zorlu bir gece olacak

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, bu akşam sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk ediyor. Papara Park'taki kritik randevu öncesinde İskoç basını, Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunarak karşılaşmaya dair beklentilerini paylaştı. Meslektaşlarımız, Mısırlı yıldız Muhammed Salah’tan duydukları çekinceyi dile getirdi.

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KuPS'u deplasmanda 4-2’lik skorla geçerek UEFA Konferans Ligi’ne fırtına gibi bir başlangıç yapan Trabzonspor, gözünü Hearts maçına çevirdi. Hem ligde hem de Avrupa’da başarılı bir form grafiği çizen bordo-mavililer, bu zorlu karşılaşmayı da kazanmaya odaklandı. İskoç futbol muhabirleri, kritik mücadele öncesinde Türkiye Gazetesi’ne iki ekibin galibiyet şansıyla ilgili röportaj verdi.

MARTIN: TAKIMIN ÖZGÜVENİ YERİNDE

Hearts’ın son dönemdeki performansını değerlendiren The Scottish Sun muhabiri Robert Martin, “Takım oldukça iyi bir performans sergiliyor, ancak pazar günü Celtic karşısında alınan ve kimsenin beklemediğini düşündüğüm, son derece hayal kırıklığı oluşturan 7-1'lik mağlubiyet bunun bariz bir istisnasıydı. Hearts, İskoçya Premiership'te iyi bir performans sergiliyor ve bolca gol atıyor; Josh McPake ve Calvin Miller gibi yeni oyuncular da takıma iyi uyum sağladı. Bu nedenle Celtic karşısında alınan mağlubiyet her ne kadar iyi bir sonuç olmasa da takımın özgüveninin bundan çok fazla zarar göreceğini sanmıyorum.” dedi.

Thomas Reis

“HÜCUM FUTBOLUNU SEVİYOR”

Sezon başında göreve gelen teknik direktör Wouter Vrancken’in takıma etkisinden bahseden Martin, “Vrancken’in tarzı, şu anda Rangers’ın teknik direktörlüğünü yapan, geçen sezonki teknik direktör Derek McInnes’inkinden oldukça farklı, bu nedenle Hearts oyuncularının yeni duruma alışması zaman aldı. Hücum futbolu oynamayı seviyor; Hearts, İskoçya’daki daha zayıf takımlara karşı gayet iyi bir performans sergiledi ancak Celtic, Benfica ve Sturm Graz karşısında zorlandı.” diye konuştu.

“MCPAKE, MILLER VE BRAGA TEHLİKELİ”

İskoç ekibindeki dikkat edilmesi gereken oyuncuların altını çizen gazeteci, “Hearts’ın iyi hücum oyuncuları var. McPake, birkaç hafta önce ilk kez İskoçya Milli Takımı’na çağrıldı. Miller ise yeni teknik direktör Sébastien Pocognoli tarafından açıklanan kadroda yer alamadığı için büyük şanssızlık yaşadı. Ayrıca Claudio Braga gibi geçen sezon İskoçya’da yılın oyuncusu seçilen bir isme de sahipler. Hâlâ çok ama çok iyi. Sorun şu ki orta sahada çok fazla sakatlıkları var; Tom Renaud, Blair Spittal ve muhtemelen Oisin McEntee gibi isimlerin hepsi kadro dışı.” ifadelerini kullandı.

“SALAH’I DURDURMAK İÇİN PLAN YAPMAZ”

Temsilcimizin kadro kalitesiyle ilgili önemli tespitlerde bulunan Robert Martin, şöyle devam etti:

Trabzonspor kadrosunda Salah gibi bir oyuncunun bulunması, onları oldukça tehlikeli bir rakip haline getiriyor. Vrancken, her ne kadar takımının hücum etmesini seven bir teknik direktör olsa da Mısırlı yıldızı durdurmak için bir plan yapmayacağına inanmıyorum. Sorun şu ki; tek bir oyuncuya odaklandığınızda diğerlerinin öne çıkmasına imkan tanımış olursunuz. Trabzonspor ise Thomas Reis teknik direktörlük görevine geldiğinden beri sahanın her bölgesinde ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğunu gösterdi.

Muhammed Salah

“ERKEN GOL BULURSA KAZANIR”

Papara Park’taki atmosferden bahseden ve maçtaki favori ekibe değinen Martin, sözlerini şöyle tamamladı:

Birçok kişi, Hearts'ın stadyumu Tynecastle'ın İskoçya'daki en iyi atmosfere sahip olduğunu söyleyecektir. Bu yüzden Papara Park'taki atmosferin oyuncuları çok fazla korkutacağını sanmıyorum. Bence Hearts'ın Trabzonspor karşısında herhangi bir sonuç alması çok zor olacak. Celtic karşısında pazar günü alınan sonuç, oyuncuların özgüveni üzerinde mutlaka bir etki oluşturmuştur. Eğer Türk takımı bu maçın ilk dakikalarında bir gol bulabilirse karşılaşmayı oldukça ikna edici bir şekilde kazanacağını düşünüyorum.

WALLACE: TAM BİR FELAKETTİ

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan bir başka İskoç muhabir Gavin Wallace ise, “Son dönemde işler pek de yolunda gitmiyor. Takım tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçın yalnızca 1'inden galibiyetle ayrılabildi. Son galibiyetlerini St. Mirren karşısında 5-0'lık rahat bir skorla almışlardı. Hafta sonu deplasmanda Celtic'e karşı ağır bir hezimete uğradılar ve sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar. Tam bir felaketti. Şampiyon karşısında yaşanan o çöküşe rağmen takım içindeki atmosferin canlı ve moralli olacağını tahmin ediyorum. Onlar, işleri doğru yaptıklarında rakiplerine zarar verebilecek kapasitede iyi bir ekip.” dedi.

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“PROAKTİF BİR OYUNLARI VAR”

Hearts’ın kadro kalitesine vurgu yapan Wallace, “Vrancken’in ekibinde ileriye doğru top taşıyabilen, boş alanlara sızabilen ve fırsatlar oluşturabilen oyuncular bulunuyor. McPake'in doğrudan koşuları ve pozisyon üretme katkısı son derece değerli. Calvin Miller, Cláudio Braga ve James Wilson farklı hücum tehditleri sunuyor. Bu çeşitlilik, orta saha oyuncuları hücuma katıldığında ve forvetler pozisyon değiştirdiğinde Hearts'a karşı savunma yapmayı daha güç hale getiriyor. Miller’ın St. Mirren karşısında iki gol atması bunu gösteriyor. Vrancken’in aşıladığı enerji ve hücum odaklı anlayış, Hearts’ı önde baskı yapmaya ve proaktif bir oyun sergilemeye teşvik ediyor.” diye konuştu.

“DİĞER TEHDİTLER DJU VE MUÇİ”

Temsilcimizin tehlikeli yönlerinin altını çizen İskoç gazeteci, şöyle devam etti:

Hearts, çok dikkatli olmalı. Salah'ın Liverpool'da ortaya koyduklarına bakmak bile konuk ekip için ne kadar zorlu bir gece olacağını anlamaya yetecektir. Buna bir de ev sahibi ekibin ligin zirvesiyle arasında sadece 3 puan olduğu gerçeğini eklerseniz Hearts ile azıcık bile ilgilenen herkes endişelenecektir. Diğer tehditler Franculino Dju ve Ernest Muçi'den gelecektir. Özellikle Muçi, orta sahadan hücum bölgesine yaptığı bağlantılarla Hearts'ın işini zorlaştırabilecek isim olabilir.

Ernest Muçi

“YARALI BİR HAYVAN GİBİ”

Galibiyete yakın olan tarafla ilgili tespitlerde de bulunan meslektaşımız, son olarak şunları söyledi:

Kendi sahasında oynayan her takım için her zaman bir avantaj vardır. Gürültü ve kendi sahanda nerede ne olduğunu bilmenin verdiği o rahatlık... Ancak Hearts'ı göz ardı etmeyin. Kalbim Hearts'tan yana; zira tüm İskoç takımlarının Avrupa'da kazanmasını ve başarılı olmasını isterim. Ancak Hearts, Celtic karşısında aldığı yaraları yeterince çabuk sarabildi mi, yoksa sahaya yaralı bir hayvan gibi, öfkeli ve savaşmaya hazır mı çıkacak, merak ediyorum. Yine de açık ve dürüst olmak gerekirse maçın ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum.

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