Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı Stadyumu çevresinde hayata geçirdiği parklanma ve trafik düzenlemesiyle, stadyumun tamamen dolduğu derbi maçları sonrasında yaklaşık 2 saat 50 dakika süren araç tahliye süresi 65 dakikaya düşürüldü. Yeni uygulamayla tahliye süresinde sağlanan 1 saat 45 dakikalık iyileşme, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisinde de tescil edilmiş oldu.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, maç günlerinde Akyazı Stadyumu çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve taraftarların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla parklanma ve trafik sirkülasyonuna yönelik yeni düzenleme yaptı.

Akyazı'da maç sonu trafik hızlandı: Araç tahliye süresi 105 dakika düştü

Stadyuma giriş ve çıkış güzergahları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden planlanırken, maçların ardından araçların bölgeden daha hızlı ve kontrollü şekilde ayrılmasını sağlayan uygulama, tahliye sürelerine olumlu yansıdı.

Akyazı'da maç sonu trafik hızlandı: Araç tahliye süresi 105 dakika düştü

BİR SAAT 45 DAKİKALIK İYİLEŞME

Stadyum çevresinde yapılan düzenlemenin sonuçları, stadyumun tamamen dolduğu Galatasaray ve Beşiktaş derbileri sonrasında gerçekleştirilen araç tahliye sürelerinde kendini gösterdi. Daha önce yaklaşık 2 saat 50 dakika süren araç tahliyesi, yeni planlama sayesinde 65 dakikada tamamlandı. Böylece araç tahliye süresinde yaklaşık 1 saat 45 dakikalık iyileşme sağlandı.

Akyazı'da maç sonu trafik hızlandı: Araç tahliye süresi 105 dakika düştü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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