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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül çeyrek finalde!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları&#039;nda Taha Akgül çeyrek finalde!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa'da gerçekleştirilen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125kg son 16 turunda Porto Riko'dan Jonovan Darius Smith'i 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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