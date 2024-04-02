Patrick Kluivert'in itirafları şaşırttı! Adana Demirspor'dan neden ayrıldığını açıkladı

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, ayrılık sürecine dair Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Sezona Adana Demirspor'da teknik direktör olarak başlayan Patrick Kluivert, daha sonra istifa ederek ülkesine dönmüştü.

Mavi-şimşeklerin başında 20 maça çıkan Hollandalı hoca, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve yenilgi elde etti.

Türkiye'deki serüveni hakkında konuşan Kluivert, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, ısınma sırasında selfieler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Ama biz şöyle düşündük: Belki bu Türkiye'de normaldir." ifadelerini kullandı.

KLUIVERT: OYUNCULARI RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI

Maaşlarını alamadıklarını belirten Kluivert, "Bir ay maaş yok, iki ay maaş yok, üç ay maaş yok. Bir noktada şöyle düşündük: İyi çalışıyoruz, sonuçlar harika ama para alamıyoruz.Bu aynı zamanda oyuncuları da rahatsız etmeye başladı, kendilerine ödeme yapılmaması." dedi.

Öte yandan Ajax ile ilgili çıkan iddialara da cevap veren Hollandalı antrenör, "Ajax'tan bir iş talep etmek için Hollanda'ya gelmedim fakat onları bu şekilde görmek acı veriyor. Ne olur bilinmez, şu anda kimseyle konuşmadım. Ajax'tan neden teklif almadığımı soruyorlar. Bunu ben de kendime soruyorum. Bunun için uygun olduğumu düşünüyorum." görüşlerini dile getirdi.