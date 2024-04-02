İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan suç duyurusu açıklaması! Fenerbahçe kongresi öncesi duyurdu

Trabzonspor'dan suç duyurusu açıklaması! Fenerbahçe kongresi öncesi duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan suç duyurusu açıklaması! Fenerbahçe kongresi öncesi duyurdu

Spor Haberleri

Trabzonspor, resmi platformlarından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçındaki olaylar sonrası yorum yapan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre; olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyadan yorum yapan 347 sosyal medya kullanıcı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir. 

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.  

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. "

Trabzonspor'dan suç duyurusu açıklaması! Fenerbahçe kongresi öncesi duyurdu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi... - SporHatayspor karşısındaki ilk 11'de sürpriz tercih!Ayrılık çanları çalıyor! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı - SporKerem'den veda! İşte yeni takımıTransferi canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'da flaş gelişme - SporGalatasaray ve Silva temasında flaş gelişmeYunan basınından Fatih Terim'e bombardıman! Panathinaikos'ta koltuğu sallantıda - SporYunan basınından Terim'e bombardımanMauro Icardi ile Wilfried Zaha kavga mı etti işte ilk açıklama! Zaha her şeyi tek tek anlattı - SporZaha her şeyi tek tek anlattı!Fenerbahçeli Samet Akaydın'ın bir hamle yaptı kızılca kıyamet koptu! Galatasaray ve Icardi paylaşımını beğenince... - SporGalatasaray hamlesi ortalığı karıştırdıArda Güler hakkında flaş iddia! Carlo Ancelotti ile tartıştı: "Sinir bozucu..." Real Madrid'in 19'luk yıldızı isyan etti - Spor"Arda Güler ile Ancelotti birbirine girdi"Hakemlere bir dokunan bin ah işitiyor! Flaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray... - SporFlaş iddia: Onlar da yabancı hakem istiyorFenerbahçe'de ya tamam ya devam günü geldi çattı! Tarihi kararlar alınacak! Ligden çekilme ve Süper Kupa... - SporFenerbahçe'de tarihi gün!Hasan Arat: Hakem yumruklandı, hakem eğitim kayıtları sızdı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi... - SporHasan Arat: Hakem yumruklandı, hakem eğitim kayıtları sızdı, maç iptal edildi, taraftar sahaya indi...
Sonraki Haber Yükleniyor...