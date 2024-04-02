Fenerbahçe'de ya tamam ya devam günü geldi çattı! Tarihi kararlar alınacak! Ligden çekilme ve Süper Kupa...

Trabzonspor derbisinde yaşanan olaylar ardından Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa'nın ertelenmemesi sonrası Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştı. Ligden çekilme ve Süper Kupa'nın oynanıp, oynanmama kararının görüşüleceği kongrede, ağırlıklı olan bazı seçenekler bulunuyor. İşte detaylar...

Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolu için tarihi gün geldi çattı. Süper Lig'de Trabzonspor'la oynadığı lig maçında yaşanan olaylar, Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının ertelenmemesi üzerine, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan sarı-lacivertliler kulübün geleceğini konuşacak.

Süper Lig'den çekilme ve Süper Kupa maçına çıkıp/çıkmama gibi konuların görüşüleceği kongreden çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

3 SEÇENEK HAKİM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kulüp üyelerine günler önce çağrıda bulunduğu kurulda konuşulacak konulardan biri, takımın Süper Lig'de devam edip, etmeyeceği. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

Önceki gün futbolcularla yapılan toplantıda oyuncular, emeklerinin boşa gitmemesi için ligde kalma yönünde karar aldıklarını Başkan Ali Koç'a bildirmişti.

"SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAYALIM"

Bir diğer görüşülecek konu ise Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa. Daha önce Riyad'ta yaşanan olaylar nedeniyle 7 Nisan'a ertelenen Süper Kupa finali için Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sıkışık fikstür nedeniyle erteleme talebinde bulunmuştu. Ancak hem Galatasaray'ın hem de TFF tarafından bu talep, kabul görmemişti.

Fenerbahçe kongresinde ağırlıklı görüş, 7 Nisan'daki kupa maçına çıkmama yönünde. TFF ve MHK'ye tepki göstermek için bu kararı almak isteyen kongre üyeleri, yapılacak oylamalar sonrası fikrini ifade edecek.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Yetkiyi ilk toplantıda almayı bekleyen Ali Koç ve yönetim kurulu, 18 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma içinde. Hedefe ulaşmak için gerekli sayı ise 22 bin 572. Bugün yaklaşık 30-40 üyenin söz alıp fikirlerini mikrofondan ifade etmesi bekleniyor.