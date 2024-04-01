Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Igor Tudor aradığı ismi Fenerbahçe'de buldu! Lazio, yıldız oyuncu için teklif yapacak

Igor Tudor aradığı ismi Fenerbahçe'de buldu! Lazio, yıldız oyuncu için teklif yapacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Igor Tudor aradığı ismi Fenerbahçe&#039;de buldu! Lazio, yıldız oyuncu için teklif yapacak

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yeni teknik direktörü olan Igor Tudor, Fenerbahçe'den Rade Krunic'in alınmasını istedi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'e Lazio'nun tallip olduğu öğrenildi.

İsmail Kartal'ın yoğun ısrarı üzerine alınan Boşnak orta saha, şuana kadarki performansıyla beklentilere cevap veremedi.

Yeniden İtalya'ya dönme ihtimali olan Krunic için Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.

Igor Tudor aradığı ismi Fenerbahçe'de buldu! Lazio, yıldız oyuncu için teklif yapacak - 1. Resim

FENERBAHÇE RADE KRUNIC İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Milan'dan kiralanan Rade Krunic'in zorunlu satın alma opsiyonu sezon sonunda devreye girecek.

Sarı lacivertliler, milli oyuncu için 3,5 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'de 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaparak 750 dakika süre aldı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Salih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşinde - SporSalih Uçan Beşiktaş ile yol ayrımında! Trabzonspor, yıldız oyuncunun peşindeKylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! 'Bir şey duymadım' - SporKylian Mbappe küfür ederek çıktı iddiası! 'Bir şey duymadım'Almanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek - SporAlmanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecekBir devir sona eriyor! Neymar'ın yeni takımı çok şaşırtacak: Emekli olmaya gidiyor - SporBir devir sona eriyor! Neymar'ın yeni takımı çok şaşırtacak: Emekli olmaya gidiyorLiverpool'un hoca adayı Ruben Amorim'den açıklama! 'Büyük bir gurur duyuyorum' - SporLiverpool'un hoca adayı Ruben Amorim'den açıklama! 'Büyük bir gurur duyuyorum'Fenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi! - SporFenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!Süper Lig devinden Mats Hummels hamlesi! Alman milli oyuncu bedavaya geliyor - SporSüper Lig devinden Mats Hummels hamlesi! Alman milli oyuncu bedavaya geliyorAdana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi - SporAdana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildiBarcelona'nın yıldızı öfkeden deliye döndü! Aracından indi, taraftarla kafa kafaya geldi - SporBarcelona'nın yıldızı öfkeden deliye döndü! Aracından indi, taraftarla kafa kafaya geldiTrabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı "Yolun sonu" - SporPFDK sevkleri sonrası ilk açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...