Igor Tudor aradığı ismi Fenerbahçe'de buldu! Lazio, yıldız oyuncu için teklif yapacak

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun yeni teknik direktörü olan Igor Tudor, Fenerbahçe'den Rade Krunic'in alınmasını istedi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Rade Krunic'e Lazio'nun tallip olduğu öğrenildi.

İsmail Kartal'ın yoğun ısrarı üzerine alınan Boşnak orta saha, şuana kadarki performansıyla beklentilere cevap veremedi.

Yeniden İtalya'ya dönme ihtimali olan Krunic için Lazio'nun devrede olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.

FENERBAHÇE RADE KRUNIC İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Milan'dan kiralanan Rade Krunic'in zorunlu satın alma opsiyonu sezon sonunda devreye girecek.

Sarı lacivertliler, milli oyuncu için 3,5 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'de 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaparak 750 dakika süre aldı.