Fenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Çağlar Söyüncü, daha sonra özel program dahilinde antrenmana devam etti. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması yapıp çift kale maç oynadı. Futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.