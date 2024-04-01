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Fenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi! - 1. Resim

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Çağlar Söyüncü, daha sonra özel program dahilinde antrenmana devam etti. Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması yapıp çift kale maç oynadı. Futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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