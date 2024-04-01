Adana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası açıklanan PFDK kararlarına tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor, TFF'nin Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaptığı tedbirsiz sevklere tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Mavi Şimşekler, resmi X hesabından açıklama yayınladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na 6 soru yöneltti.
ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF'YE TEPKİ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor