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Haberler > Spor > Adana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi

Adana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi

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Adana Demirspor&#039;dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF&#039;ye 6 soru yöneltildi

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası açıklanan PFDK kararlarına tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor, TFF'nin Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaptığı tedbirsiz sevklere tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Mavi Şimşekler, resmi X hesabından açıklama yayınladı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na 6 soru yöneltti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF'YE TEPKİ

Adana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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