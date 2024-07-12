Rafa Silva hedeflerini anlattı: Yeni Quaresma olmak isterim

Siyah beyazlıların efsane Portekizlisi gibi bir etki bırakmak için geldiğini söyleyen yıldız oyuncu, “Bu kadar büyük bir kulüpte olduğum için çok mutluyum” dedi.

Beşiktaş’ın yeni yıldızı Rafa Silva, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini anlatan Portekizli oyuncu, “Beşiktaş’a transferim çok hızlı ve çok kolay oldu. Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyordum, Beşiktaş bildiğim bir kulüp. Bu yüzden konuştuk ve kısa sürede imzalar atıldı. Quaresma ile transferim öncesinde konuşmadım. Ancak onu iyi tanıyorum. Portekizli bir ismin Türkiye’de böyle hatırlanması benim için de gurur verici. Ben de Türkiye’de Quaresma gibi bir etki bırakmak ve anılmak istiyorum” dedi.

"O MAÇI UNUTAMADIM"

Beşiktaş gibi büyük bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Rafa Silva, “Adaptasyonum çok kolay oldu. Çok kısa sürede takıma alıştım. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı” dedi. Benfica forması giydiğinde Beşiktaş’la Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları 3-3 biten maçı unutamadığını söyleyen Portekizli “Çok nadir görülen, unutulmaz bir maçtı. Benfica oyuncusu olduğum için benim adıma kötüydü. Ama müthiş bir atmosfer vardı. O günkü atmosferi unutamıyorum” sözlerini kullandı.

"HER YERDE OYNARIM"

Kariyerinde üç farklı pozisyonda oynadığını ancak ortada görev yapmayı daha çok sevdiğini belirten Rafa Silva, “Beşiktaş’ta nerede istenirse orada oynarım” dedi. Yıldız oyuncu, millî takıma gitmemenin kendi kararı olduğunu ve EURO 2024’ü takip etmediğini sözlerine ekledi.

KUPALAR KAZANACAĞIM

Kariyerinde çok sayıda şampiyonluk yaşadığını söyleyen Rafa Silva, “Tek isteğim Beşiktaş’ta da başarılı olmak ve kupalar kazanmak. Beşiktaş’ın kupalar kazanması için her şeyi yapacağımı biliyorum. Hedefim takımla kaynaşmak ve beraber bir şeyler başarmak. İstatistikler zaten sonra gelir” dedi.