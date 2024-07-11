Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi ve stadı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu,t Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF, Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçının takvimini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.