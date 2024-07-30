Real Madrid'de Arda Güler sevinci yaşanıyor! Sezon öncesi performansı göz doldurdu
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Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılan Arda Güler, tatil döneminde çalışarak eksiklerini tamamladı ve takıma formda katıldı. Performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki milli futbolcu, İspanyol devinde yüzleri güldürdü.
Yeni sezona hazırlanan Arda Güler, Euro 2024 sonrası iznini bitirdikten sonra sağlık kontrollerinden geçmek için Madrid'e gitti.
Milli futbolcu, Real Madrid'in ABD'deki sezon öncesi kamp kadrosuna alındı. Arda Güler'in formu Real Madrid'de yüzleri güldürdü.
TATİL DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİRDİ
Marca gazetesinin haberine göre Arda Güler, yeni sezon öncesi iyi çalıştı ve fiziksel açıdan iyi durumda.
19 yaşındaki futbolcu tatilde de durmak bilmedi ve teknik heyetin isteklerini gerçekleştirerek vücudunu geliştirdi. Real Madrid teknik heyeti, Arda'nın performansı karşısında adeta büyülendi.
Habere göre Arda Güler, önümüzdeki sezon Real Madrid'de önemli bir rol oynayabilir.
Geçen sezon Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, uzun süreli sakatlık yaşamasına rağmen İspanyol devinde 12 maçta 6 gol kaydetti.