Recep Uçar'dan Galatasaraylı yıldıza övgü: Takımı ayakta tuttu

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında bireysel hataların mağlubiyete neden olduğunu söyledi.

Uçar, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sahaya galibiyet amacıyla çıktıklarını aktaran Uçar, "Buraya kendi oyunumuzu ortaya koyarak kazanma amacıyla gelmiştik. Galatasaray deplasmanı ülkenin en zor deplasmanlarından biri. Oyun ve oyuncu gücü yüksek olan bir takım. Bunun farkındaydık ama bundan önceki iki haftada yaptığımız gibi bireysel hatalardan goller yedik. Galatasaray deplasmanından puan almak istiyorsanız bireysel hatayı en aza indirmeniz gerek ancak bunu başaramadık. İzleyenlere baskı gören, sahasından çıkmayan, Galatasaray'ın hükmettiği, bizim birinci bölgede kaldığımız, sadece geçiş kovaladığımız bir maç izletmedik. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettiğimiz, üçüncü bölgeye geçtiğimiz ama atak sonlandıramadığımız, yeterli üretkenliği sergileyemediğimiz bir maç oldu." diye konuştu.

Oyun olarak üstün oldukları bölümde gol yediklerini savunan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel hatanın faturasını ağır ödedik. Yediğimiz ilk gol, Galatasaray'ın kaleyi bulan ilk şutuydu. Sonrasında iki taraf da üretken değildi. Devreye 1-0 geride girmeyi planlıyorduk ama ön alan baskısı yaptığımız bölümde rakibi karşılamada yaptığımız hata 2-0 geride girmemize neden oldu. İkinci yarıya özgüvenli başladık. Yeterli üretkenliği 60. dakikaya kadar gösteremedik. Maçın 60. dakikasında taç pozisyonunu iyi savunmayarak 3-0 geri düştük. Oyun kopabileceği düşünülebilirdi ama oyunda kalmaya çalıştık. Birçok kez Galatasaray kalesini yokladık. Uğurcan Çakır çok iyi oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. O şutların bazılarını gol yapabilsek maç farklı yere gidebilirdi. 80. dakikada bulduğumuz golden sonra birkaç şuttan biri olsa son bölümler bizim adımıza daha umutlu, Galatasaray açısından kabus gibi geçebilirdi. Ancak bir türlü sonlandıramadık."

Recep Uçar, gelişen bir takım olduklarını aktararak, "Her yerde kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla böyle maçları da kazanacağımızı göstereceğiz. Stratejik anlamda kaybetmedik ama Galatasaray'ın bireysel oyuncu gücüne kaybettik. Okan hocayı tebrik ediyorum. Kendilerine Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Belki de oyunun hiçbir istatistiğinde Galatasaray'da geri kalmadık. Alacağımız dersler var. Bireysel hataları azaltmadığımız takdirde bu maçları kazanma şansımız yok. Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray maçlarında yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Böyle maçlar bireysel hatalarla kazanılamıyor." ifadelerini kullandı.

"UMUT'UN NEGATİF ANLAMDA BİR ETKİSİ YOK"

Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, santrfor Umut Nayir'in performansını övdü.

Taraftarın Umut'un performansını eleştirdiğinin söylenmesi üzerine Uçar, "Umut, bugün rakip kaleye gitmemizin ana etkeniydi. Maksimum performansını verdi. Taraftarımızın görüşleri başımızın üstünde ama eleştirilere katılmıyorum. Umut değerli bir oyuncu. Milli takıma aday. Bugün iyi niyetli mücadele etti. Bugünkü sonucun böyle olmasında Umut'un negatif anlamda bir etkisi yok." şeklinde görüş belirtti.

"HEP ELEŞTİRİLİYORUZ AMA MİLYON AVROLUK OYUNCULAR ALAMIYORUZ"

Recep Uçar, Güney Koreli genç futbolcu Jinho Jo'nun gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu belirtti.

Jinho Jo'nun Güney Kore 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın oyuncusu olduğundan bahseden Uçar, "Jinho, genç olarak kadroya kattığımız bir oyuncu. Hep eleştiriliyoruz ama milyon avroluk oyuncular alamıyoruz. Yaklaşık 120-130 bin avro maaşla oynattığımız bir oyuncu. İyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Gelişim göstermesi durumunda daha çok süre alacak. Bugün oyunun en zor bölümlerinde ona şans verdim. Performansının kötü olduğunu düşünmüyorum. İlk maçında iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY'IN FRANKFURT YENİLGİSİ

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisini hak etmediğini dile getirdi.

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili analizlerinin çıktığını belirten Uçar, "Galatasaray, bana göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt maçında hak etmediği 5-1'lik yenilgi yaşadı. Galatasaray 2'yi bulsa veya attığı gol iptal edilmese farklı olurdu. Arka arkaya gelen gollerle oyunun kontrolünü kaybetti. Biz de bugün belirli bölümde toparlayamadıysak onlar da toparlayamadı. Bana göre oyunun hakkı o skor değildi. Bize karşı o skorun verdiği psikolojiyle daha ofansif kadro çıkacağını düşünüyorduk. Tahmin ettiğim kadronun tamamı çıktı. Bugün biz oyuna bir karakter yansıtmaya çalıştık. Yaptığımız 5 maçta da benzer işler yaptık. Buraya daha önce Ümraniyespor ve Kayserispor ile geldiğimde de otobüs çeken bir teknik adam olmadım. Bireysel hatalar yapmasak, oyuncu kalitemiz birazcık daha Galatasaray'a yakın olsa farklı skorlar çıkardı." açıklamasını yaptı.

"ERTELEMELER BANA GÖRE DOĞRU DEĞİLDİ"

Recep Uçar, UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynadığı için Beşiktaş maçının ertelenmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Beşiktaş ile 3. haftada yapmaları gereken Süper Lig maçının siyah-beyazlıların Avrupa kupası elemesinde mücadele edeceği için ertelendiğinin hatırlatılması üzerine Uçar, "Bir ritim yakalamışken devam etmeyi istedim. Kulüplerin isteğiyle bir şeylerin değişmemesi lazım. Play-off'taki ertelemeler Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulandığı için benim açımdan makul. Ancak biz bunu abarttık. İkinci eleme turunda da ertelemeler yaptık. Ligimizin ritmi etkilendi. O dönemli ertelemeler bana göre doğru değildi. O iki haftada yakaladığımız ritimle devam edebilsek, Beşiktaş ile oynayabilsek daha çok puan toplayabilirdik. Keşke ritmi kaybetmeseydik. Ancak bugünkü maçı kaybetme nedenimiz bu değil." diyerek sözlerini tamamladı.