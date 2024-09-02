Resmen duyuruldu! Galatasaray, Ismail Jakobs'u kadrosuna kattı

Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'u zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Ismail Jakobs'un kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Ismail Joshua Jakobs ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2024-2025 sezonu için zorunlu satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2024-2025 futbol sezonu için net 2.100.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedeli 8.000.000 Euro'dur."