Galatasaray'da Victor Osimhen bombası! Nijeryalı forvet bu akşam İstanbul'da

Düzenleyen: Baki Sancak 2 Eylül 2024 19:09 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 19:39 - Güncelleme:

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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.