Galatasaray'da Victor Osimhen bombası! Nijeryalı forvet bu akşam İstanbul'da
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Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncu bu akşam İstanbul'a gelecek.
Napoli'nin gözden çıkardığı Nijeryalı forvet Victor Osimhen için görüşmeleri sürdüren Galatasaray, transfere noktayı koyuyor. Victor Osimhen Süper Lig'in son şampiyonu Aslan'a imza atmak için bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.
1 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK
100 milyon euroluk değeriyle dünyanın en değerli 4. santraforu olan Osimhen'in Galatasaray'da 1 yıl forma giymesi bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAN ŞARKILI PAYLAŞIM
Osimhen'in sosyal medyadan yaptığı şarkılı paylaşım da dikkat çekti.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
TRT muhabiri Tibet Töre, Osimhen'in İstanbul'a gelişi için saat verdi. Okan Buruk'un da yer aldığı kafilenin özel uçakla İtalya'ya gititğini söyleyen Töre, "Saat gece 01.00 sularında İstanbul'a gelmesini bekliyoruz" dedi.
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